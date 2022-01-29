體育熱話｜跨性別泳手四面受敵　奧運金牌過來人：支持僅限口頭上

美國賓夕法尼亞州大學游泳女將Lia Thomas跨性別參賽爭議不斷，已接受變性手術成為女性的1976年奧運男子十項金牌Caitlyn Jenner，近日亦表態指同情Lia Thomas的對手。



Lia Thomas在去年12月打破美國賓夕法尼亞州大學女子自由泳多項紀錄，特別是在1500碼自由泳決賽，以38秒之差「完勝」第二名的女泳手，引起騷動。

由「男跨女」的Lia Thomas成為NCAA泳賽的焦點。（網上圖片）

代表美國奪得1976年奧運男子十項金牌的Caitlyn Jenner，後來接受變性手術成為女性，她在本月於twitter上寫道：「我從一開始就說，生理男生不該與女生比賽，這個世界到處搞覺醒（Woke）是行不通的。我同情那些對手，因為在這個覺醒的世界，大家只是在嘴上說『好棒』。」

Lia Thomas成為話題，Caitlyn Jenner指人們只是表面支持。（網上圖片）

此外，1984年奧運上勇奪4面游泳金牌、熟知女子運動員權利的Nancy Hogshead-Makar，一直為女性運動的公平權益奮鬥，她日前對美媒《Fox News Digital》說：「這事關女子運動的公平性，Lia Thomas擁有的生理優勢，遠超過那些打禁藥的女性，我當年遇到禁藥打最多的東德女選手，也只比我們強一點點。」

前奧運游泳金牌Nancy Hogshead-Makar指跨性別比賽比服禁藥更不公平。（Getty Images）

她又在英媒《每日郵報》批評，外界只會叫順性別女學生泳手把苦水吞下去，她提出數據分析，頂尖的大學男女泳手相比，女性慢了11.4%，這並非Lia Thomas降低睪酮一、兩年就能消除的差距。

同時，也有女泳手力挺Lia Thomas，22歲美國東京奧運代表Brooke Forde表示：「我非常尊敬她，改變社會總需要很長時間，並面對極大的困難，我肯定她的勇氣可以造福未來許多的跨性別運動員。」她表示深信維護他人的尊嚴勝過任何獎盃與紀錄，「我不介意今年在大學聯賽與她對決。」

美國泳總正在與國際泳聯討論跨性別學生運動員的問題，預計2月會公布新規制。