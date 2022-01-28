體育熱話｜「安賽龍訓練營」成熱話　精英5人加盟　勢壯大兵團

世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在東京奧運奪金後，自掏腰包在杜拜訓練，並邀請了5名球手集訓，其中新加坡的駱建佑在去年一舉成為世界冠軍後，為「安賽龍訓練營」打響了名堂。



安賽龍在奧運後便長留杜拜訓練，並且邀請了5名羽毛球好手集訓，新星駱建佑是其中之一；他的球技隨着與好手們切磋及訓練中提升，他在去年12月的世錦賽展示訓練成果，以黑馬姿態登上世界之巔。

駱建佑在世錦賽封王，為「安賽龍訓練營」打響了名堂。（Badminton Photo）

安賽龍在奧運後邀請羽毛球好手在杜拜集訓。（駱建佑IG）

駱建佑為新加坡摘下世錦賽史上第一金，也讓「安賽龍訓練營」成為現今羽毛球壇最火熱的話題之一。

從最初班底的駱建佑、加拿大球手楊燦等人外，日前又新增荷蘭好手卡Mark Caljouw、Joran Kweekel以及芬蘭的克利約寧Kalle Koljonen這3人。而在安賽龍的IG限時動態顯示，世界排名第41的愛爾蘭男單「一哥」阮日，也去了杜拜加入「安賽龍訓練營」，這支隊伍愈來愈壯大，各國好手都想前來訓練琢磨球技。

這些球員今年能否在國際賽事上有所突破，值得關注。