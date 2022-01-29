體育熱話｜本田圭佑領星級陣容評中日大戰　直呼中國踢得好悶

撰文：葉詩敏
出版：更新：

本田圭佑與乾貴士等日本球星日前在「中日大戰」世界盃外圍賽開Live，前者在直播中直言聊天比該場比賽更有趣，「中國隊沒有踢球的動力」。

中國足球隊周四（27日）與日本隊在世界盃亞洲區外圍賽12強賽對陣，爭取出線年底卡塔爾世界盃外圍賽，中國作客日本為保一絲希望，必須搶得分數。不過事與願違，中國隊全場捱打，終以0：2落敗。

世界盃外圍賽｜李霄鵬領軍首戰負日本　「我為失利負全責」
本田圭佑為中日大戰評述。（Getty Images）

日本幾名前國腳，包括本田圭佑、乾貴士與清武弘嗣獲電台《Nowvoice》邀請，就該場中日大戰以直播評述，豪華陣容完全不比在埼玉體育場的日本隊遜色。據《日刊體育》報道，本田圭佑在評述時沒有分析比賽。

本田圭佑、乾貴士與清武弘嗣在《Nowvoice》為比賽作解說。（網上圖片）

他更在下半場時於直播中直言：「聊天更有趣，今場比賽，不好意思都要說，贏就OK。中國隊都沒有動力踢（縮在後面防守），今日贏1：0就OK。」本田也沒有動力看下去，寧願與日本隊友閒聊，最終日本比他預期多贏一球，以2：0擊敗中國隊。

本田圭佑直言中國隊沒有動力。（Getty Images）
戴偉浚入圍廣東足球先生最後四強　國足入籍兵竟同成候選人武磊一句話被指搞分化　疑影射入籍兵隊友　內媒：他做不了領袖國足入籍兵瞓機場　發炮稱不受尊重　中國足協急澄清：航班遭取消入籍兵艾克森缺席未來兩仗外圍賽　回巴西後感染新冠肺炎｜國足足球熱話｜重賞之下必有勇夫　為再挫越南傳國足開天價獎金41歲鄭智勢相隔3年重披國足戰衣　有望打破紀錄　內媒：令人心酸李霄鵬透露戴偉浚或12強賽披甲　形容國足像兒子會惹麻煩但很努力武磊候選中國金球獎　兩歸化兵同入圍　國足前教練李鐵無緣金帥獎李磊外流歐洲今早上機往瑞士草蜢報到　盼為低谷中國足球出一分力國家體育總局五大提案振興國足　嚴管球員紀律冀建立正面印象入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西　微博強調繼續為國足披甲｜中超
足球
足球熱話
國足（中國足球隊）
日本足球隊
日本足球員
本田圭佑
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
世界盃外圍賽