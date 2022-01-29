體育熱話｜本田圭佑領星級陣容評中日大戰　直呼中國踢得好悶

本田圭佑與乾貴士等日本球星日前在「中日大戰」世界盃外圍賽開Live，前者在直播中直言聊天比該場比賽更有趣，「中國隊沒有踢球的動力」。
中國足球隊周四（27日）與日本隊在世界盃亞洲區外圍賽12強賽對陣，爭取出線年底卡塔爾世界盃外圍賽，中國作客日本為保一絲希望，必須搶得分數。不過事與願違，中國隊全場捱打，終以0：2落敗。
日本幾名前國腳，包括本田圭佑、乾貴士與清武弘嗣獲電台《Nowvoice》邀請，就該場中日大戰以直播評述，豪華陣容完全不比在埼玉體育場的日本隊遜色。據《日刊體育》報道，本田圭佑在評述時沒有分析比賽。
他更在下半場時於直播中直言：「聊天更有趣，今場比賽，不好意思都要說，贏就OK。中國隊都沒有動力踢（縮在後面防守），今日贏1：0就OK。」本田也沒有動力看下去，寧願與日本隊友閒聊，最終日本比他預期多贏一球，以2：0擊敗中國隊。
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