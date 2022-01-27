世界盃外圍賽｜國足出線生死戰作客日本　戴偉浚先坐後備

中國足球隊爭取出線年底卡塔爾世界盃外圍賽，機會愈來愈渺茫，今晚迎來關鍵一戰。
國足在12強賽作客日本，香港出生、首次入選國足的戴偉浚先列後備。
國足換上名宿李霄鵬領軍，公布今夜正選名單，戴偉浚身穿21號球衣，暫列後備。國足B組以5分得第5，賽前落後第三位澳洲6分。若今晚落敗，而澳洲主場擊敗越南，則幾可肯定出線無望。
國足正選名單：
龍門：顏駿凌
後衛：鄭錚、張琳芃、蔣光太、朱辰杰、王燊超
中場：蒿俊閔、徐新、吳曦
前鋒：武磊、張玉寧
日本隊正選名單：
龍門：權田修一
後衛：谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、酒井宏樹
中場：守田英正、遠藤航、伊東純也、田中碧、南野拓實
前鋒：大迫勇也
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