世界盃外圍賽｜國足出線生死戰作客日本　戴偉浚先坐後備

中國足球隊爭取出線年底卡塔爾世界盃外圍賽，機會愈來愈渺茫，今晚迎來關鍵一戰。

國足在12強賽作客日本，香港出生、首次入選國足的戴偉浚先列後備。



國足換上名宿李霄鵬領軍，公布今夜正選名單，戴偉浚身穿21號球衣，暫列後備。國足B組以5分得第5，賽前落後第三位澳洲6分。若今晚落敗，而澳洲主場擊敗越南，則幾可肯定出線無望。

國足正選名單：

龍門：顏駿凌

後衛：鄭錚、張琳芃、蔣光太、朱辰杰、王燊超

中場：蒿俊閔、徐新、吳曦

前鋒：武磊、張玉寧



日本隊正選名單：

龍門：權田修一

後衛：谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、酒井宏樹

中場：守田英正、遠藤航、伊東純也、田中碧、南野拓實

前鋒：大迫勇也

