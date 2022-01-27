戴偉浚首披國足戰衣後備無表現　中國負日本出線近乎無望｜世盃外

中國足球隊爭取出線年底卡塔爾世界盃外圍賽，作客日本為保一絲希望，必須搶得分數。惜事與願違，中國全場捱打，以0:2落敗，出線希望基本已消失。



國足賽前在12強賽B組排尾二，由於同組的澳洲大勝越南，形成國足必須搶分，保住一絲出線希望。惟面對實力較強的日本隊，一開始便捱打。

中國隊作客，亦有一批球迷到場打氣。（Getty Images）

日本開賽已控制戰局，採取主動。7分鐘大迫勇也埋門被蔣光太改變方向後，被顏駿凌救出。12分鐘，伊東純也在右路傳中時，王燊超飛剷封阻，但球省中王燊超的手。日本獲判12碼由大迫勇也射入，先開記錄。

大迫勇也為日本先開記錄。（Getty Images）

日本接下來繼續在右路策動攻勢，整體控制戰局。中國「過半場」都困難，上半場控球率不足三成，沒有任何攻門記錄，結果半場落後0:1。

武磊孤掌難鳴。（Getty Images）

中國在下半場開賽不久，以韋世豪及歸化兵阿蘭，入替蒿俊閔及張玉寧，希望收復失地。但日本的攻擊仍然具威脅。幾下入滲之後，伊東純也底線傳中，大迫勇也撞射，可惜高出。日本於61分鐘靠左路攻勢再下一城後，後備入替的中山雄太左路斬中，伊東純也勁頂入網。

伊東純也（右）再下一城。（Getty Images）

國足在12強賽作客日本，香港出生、首次入選國足的戴偉浚先列後備，64分鐘入替鄭錚。中國在70分鐘錄得首次射門，韋世豪左路罰球施射，於網側出界。

戴偉浚入場，但表現機會甚少。（影片截圖）

日本稍後放緩壓逼，中國開上前場。82分鐘罰球被日本球員頂出不遠，伏兵禁區頂的吳曦無人看管下撞射，可惜高出。

戴偉浚披上21號球衣，但觸球機會極少。（美聯社）

中國最終兩球淨負日本，7戰過後僅得5分，落後小組第三的澳洲9分，且得失球相差15球，出線只餘數字上的可能。

中國隊正選名單：

龍門：顏駿凌

後衛：鄭錚、張琳芃、蔣光太、朱辰杰、王燊超

中場：蒿俊閔、徐新、吳曦

前鋒：武磊、張玉寧



日本隊正選名單：

龍門：權田修一

後衛：谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、酒井宏樹

中場：守田英正、遠藤航、伊東純也、田中碧、南野拓實

前鋒：大迫勇也

