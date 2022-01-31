澳網｜兩大老對手齊賀拿度創歷史　費達拿：榮幸與你一同戰鬥

2012年的澳洲網球公開賽男單決賽，拿度與祖高域力戰接近6小時，「泥地王」痛失錦標。10年又過去，拿度再度於澳網上演馬拉松決賽，今次最終笑到最後，同時成為史上首人擁有21座大滿貫錦標。

拿度過往的兩大勁敵費達拿與祖高域因不同原因未能參賽，當「泥地王」創下歷史後，先後恭賀這名「老對手」。



拿度（Rafael Nadal）與麥維迪夫（Daniil Medvedev）合演澳網另一場經典決賽，35歲的「泥地王」在落後兩盤的情況下，再度展示無比的韌力，連番在麥維迪夫的發球局中施壓，成功把握破發機會，慢慢收復失地，拿度最終連取三盤絕地反勝，力戰5小時24分鐘封王，成為史上收穫最多大滿貫的球員。

麥維迪夫最後一分打落網，經驗老到的拿度一臉難以置信，拋開球拍再跪在場上高呼慶祝，同時流下男兒淚。

拿度力戰逾5小時反勝麥維迪夫 史上首人奪第21次大滿貫

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費達拿養傷﹑祖高域被逐出境，縱然當今網球「三大天王」今年只剩拿度一人參賽，但他的奪冠呼聲並不高，畢竟年屆35歲，加上傷癒不久，想不到在墨爾本創下歷史。

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費達拿隨即透過社交網站恭賀老對手，恭喜他成為史上第一人，更表示當日的玩笑幸好未成真，「何其精彩的比賽，我衷心祝賀我的朋友及宿敵拿度。幾個月前，我還向他開玩笑：『我哋就快篤拐杖』。」，並表示千萬不要低估自己的能力。

費達拿與拿度鬥足18年，除了是球迷之福，「費天王」亦表示對此十分感恩，「你（拿度）的敬業﹑決心及鬥志，是全世界的學習對象，我有幸與你活在同一個年代，亦慶幸可以參與歷史的一部分，過往不斷推動你再進步，就像你過往18年向我做的一樣，我深信你必定有更多成就。」

費達拿與拿度在網球場縱然是宿敵，但二人惺惺相惜。（資料圖片／Getty Images）

祖高域有得睇，無得打，他依然十分有風度，在個人Twitter上祝賀拿度，「恭喜拿度贏得第21個大滿貫，這是超卓的成就，你的鬥心永遠讓人驚歎。」

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祖高域有風度地恭賀拿度。（Twitter截圖）

男網三大傳奇獲得大滿貫次數



拿度（21次）：澳網2次、法網13次、溫網2次、美網4次

祖高域（20次）：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

費達拿（20次）：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



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