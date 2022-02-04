網球｜兩大球王攜手出戰利華盃　費達拿夥拍拿度戰雙打有望重演

費達拿與拿度這對老對手，莫講二人同場對壘，如今連齊齊出戰同一比賽亦有難度，更何況合作出擊，一年一度的「網球界明星賽」利華盃，正好給予兩大傳奇多一個機會並肩作戰。
「泥地王」拿度在澳網決賽苦戰反勝麥維迪夫，成為史上最多大滿貫錦標的球手，領獎時坦言曾經擔心自己不能回歸賽場。費達拿祝賀拿度時，同樣笑言曾經開玩笑指「大家都就快撐拐杖」。
費達拿與拿度是當今網球壇兩大傳奇，隨着年紀漸長，加上滿身傷患，遑論在大滿貫決賽看到二人爭標，若果有賽事兩人碰頭的話，相信不少球迷也心滿意足。
交手一幕未知何時出現，兩人合作的機會反而將會到來，利華盃（Laver Cup）日前上載有拿度及費達拿的海報，更寫上「由宿敵變隊友」，宣布二人將再度代表歐洲隊出戰今年的賽事。「費天王」轉發至限時動態，直指期待再度在O2場館出戰，並標註拿度「是時候回歸了」，而拿度亦表示十分高興再度參與利華盃，並與「老友」費達拿再次聯手。
利華盃猶如網球界的全明星賽，雲集頂級球手，在沒有太大的壓力對壘，更不時出現罕有畫面，費達拿與拿度曾經合作出戰雙打，更串演對方教練。利華盃上年因為疫情關係停辦，今年將於9月23至25日於倫敦上演。
年屆40的費達拿仍在養傷期間，即使他已多次表明未掛拍，但不少球迷也擔心「費天王」突然言退，如今他承諾出戰9月的利華盃，亦證明他會回歸球場。
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