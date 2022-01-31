澳網︱黃澤林祝賀「院長」拿度封王　大讚對方為史上最佳球手

香港網球小將黃澤林（Coleman）28日贏得澳網青年組男子雙打冠軍，早前在拿度網球學院學藝的他，之後帶着獎盃與拿度合照。

今晚凌晨輪到「院長」拿度捧盃，澳網男單封王，兼奪得創紀錄的生涯第21個大滿貫錦標，黃澤林立即在Instagram限時動態送上祝賀。



拿度不僅是世界級球手，更是「院長」。（黃澤林FACEBOOK）

黃澤林早前拿着澳網青年組男雙冠軍獎盃，與拿度合照，「泥地王」站在身旁，左手搭着黃澤林的背部，一起笑對鏡頭，十分親切友善。

黃在帖文表示感謝拿度，又留下hashtag「香港世一」、「係拿度呀」、「聽日加油」等，為即將出戰男單決賽的「院長」打氣。在他的祝福，加上全場球迷大力打氣下，拿度在落後盤數0：2的劣境中未有放棄，憑頑強鬥志和驚人體能，最終連贏三盤反勝。

黃澤林在IG限時動態祝賀「院長」拿度感動封王。（Instagram）

賽後黃澤林將他與拿度的合照稍作修改，在拿度頭上加上一個金色王冠，簡單寫上一句：「恭喜史上最佳球手拿度」（Congratulations to the GOAT!!!），標籤了拿度的帳戶，後面加入兩個感動到喊、兩個星星眼和兩個火火表情符號，顯然他也跟全球球迷一樣，看畢澳網決賽一戰後心情激動又感動。

黃澤林奪得第二個大滿貫青年雙打冠軍。（Getty Images）

黃澤林與澳網雙打冠軍拍檔葛原般奴同為拿度網球學院出品，因此他早前特意在捧盃後找來這位世界級球手院長合照。拿度網球學院設於西班牙，同時設有國際學校，讓青年球手可以邊接受拿度及其團隊的訓練方式，並兼顧學業。

黃澤林早前上載與拿度合照後，拿度亦在個人社交媒體的限時動態中，祝賀黃澤林與葛原般奴捧盃，當中列明：「拿度網球學院學員贏得重要錦標」。

拿度恭賀黃澤林（左）與葛原般奴（右）合作奪冠。（instagram：rafaelnadal）

黃澤林繼去年美網後，在澳網再下一城第二度奪得大滿貫青年組男雙錦標，昨日接受《01體育》訪問稱，將會向職業賽進軍，目標今年內打入世界排名300位內。