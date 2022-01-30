澳網︱拿度力戰逾5小時反勝麥維迪夫　史上首人奪第21次大滿貫

澳網2022終極一戰，力爭生涯第21個大滿貫錦標的西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal），大戰狀態大勇兼較他年輕足足10年的俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），打出經典一仗。

二人鬥足5盤，花上5小時24分鐘才分出勝負。35歲的拿度，落後兩盤下，連追三盤反勝，奪得生涯第21次大滿貫錦標，成為史上第一人達到如此成就。



拿度今仗一開始便迎來逆境。身高1.98米的麥維迪夫，發球強勁，在澳網硬地場佔盡上風。今仗第一發球率準繩，首發得分率高達8成。首盤戰至第5局他被麥維迪夫率先「破發」，之後在第7局再度失守，2：6先失第一盤。

麥維迪夫左飛右撲，搏到盡。（美聯社）

第二盤大家熟悉的終於拿度回來了，難以置信的刁鑽擊球落點一度令麥維迪夫難以招架，在全場球迷打氣下，第4局「破發」成功，再保住發球局，一度領先至4：1。

正當大分扳平在望，麥維迪夫突然提升水平，第7局全面進擊成功搶得拿度的發球局，追至3：4。拿度第8局隨即又打破麥維迪夫的發球局，領先5：3，進入比賽首個高潮。

拿度多次努力，仍拿不住第二盤。（美聯社）

關鍵第9局，麥維迪夫一輸大分便會被追上，這位俄羅斯球手拒絕投降。拿度在發球局再次落後0：30、15：40，他追至刁時，卻未能一舉拿下。二人打出多球精彩對拉，經歷9分34秒，共4次刁時，拿度多次失手，麥維迪夫的堅持終獲勝，之後「保發」成功，追至5：5。

拿度之後用超過8分鐘保住發球局，麥維迪夫花上3分鐘多點便追至6：6，進入決勝局（tie-break）。麥維迪夫屢次落後，終從後趕上，以7：5搶「7」成功，驚濤駭浪下7：6奪下第二盤。

麥維迪夫今仗表現大勇，屢次殺拿度措手不及。（美聯社）

20次大滿貫封王的拿度，澳網只曾在2009年封王。硬地場明顯不是他最擅長的場地，35歲的他遇上25歲的麥維迪夫，兩盤過後，他有什麼計策應付？

第三盤首局，拿度再度加強攻力，迫得麥維迪夫在發球局6次刁時，惟他再次靠強勁發球捱過一關，1：0領先。拿度發球局，再次戰至刁時，辛苦力保1：1，麥維迪夫1分38秒便送個光蛋局給拿度。

今仗多次鷹眼判決，均不利拿度。（美聯社）

戰至第三盤，正如現場評述所言，「多板來回的對拉球，以往一定是拿度贏的機會較高，不過今天並非如此」。麥維迪夫韌力驚人，9板以上來回球勝出率超過6成，將拿度比下去，板數較少的他同樣佔優，只是比例不及多板數的明顯。

拿度保住發球局，麥維迪夫再次效率制勝，今次只以1分35秒便可休息，局數領先3：2。麥維迪夫臉上露出自信笑容，拿度發球局，他迫得對方落後0：40。拿度不放棄，連追3分，再度刁時，並保住發球局。之後一人一局，戰至4：4，麥維迪夫看似即將可繼去年美網後，再贏得今屆澳網，全場觀眾一面倒為拿度打氣。

全場球迷幾乎一面倒為拿度打氣，幫助泥地王在落敗邊沿重整旗鼓。（美聯社）

又是關鍵的第9局，麥維迪夫發球，拿度突然發力連續搶分，成功「破發」。領先5：4，再保住發球局，6：4辛苦搶回一盤，追至盤數1：2，比賽未完，仲有價講。

麥維迪夫因為球僮如何分配網球的問題，與球證一再爭論。他一臉不滿下展開第四盤，順利保住發球局，心情似未影響表現。拿度保住發球局後，第3局再次強勢進擊，把推握機會成功破發。反觀麥維迪夫體能下降，表現稍為回落。比賽的天秤有所改變。

拿度搶回一盤，信心返晒嚟。（美聯社）

此時麥維迪夫再次展示無比韌力，隨即又打破拿度發球局，追平2：2。第5局，氣勢如虹的拿度，一度領前40：0，麥維迪夫救回3個破發點，又一次刁時，看來又是場持久戰。5次刁時仍未分高下，拿度得到今局第7個破發點，一記漂亮抽擊，終於把握到，花去10分09秒，二人均戰至全身不停滴汗。

麥維迪夫再次向球證投訴，今次他要求主球證好好控制球迷。事實上，現場球迷幾乎只為拿度打氣，甚至向麥維迪夫喝倒采，令他相當不滿。一度在換場時，向觀眾高舉倒豎的姆指，引來更大噓聲。二人各保發球局，拿度領前4：3。

麥維迪夫屢次找球證發洩情緒。（美聯社）

此時比賽已超過4小時，會否成為史上最漫長的大滿貫決賽？史上為時最長的一場大滿貫決賽，正是在澳網，正是在拿度身上發生。2012澳網決賽，祖高域大戰拿度，二人足足打了5小時53分鐘、戰至筋疲力盡，才分出勝負，祖高域以5：7、6：4、6：2、6：7、7：5慘勝，比賽完結時，已經是澳洲時間凌晨1時37分。

2012年澳網決賽拿度與祖高域足足打了5小時53分鐘，成為大滿貫史上最長一戰。

戰至5：4，輪到拿度發球，40：０順利保住發球局，再贏一盤6：4，盤數追平2：2。真是一日未完場，也不知會發生什麼事。墨爾本已是半夜12時，留待決勝盤分高下。

第五盤展開，拿度一再施展漂亮超身球得分，麥維迪夫仍保住發球局。二人各自保住兩個發球局後，拿度再次打破麥維迪夫發球局，領先3：2。第6局拿度發球，又是「爭至尊」時間，漫長戰役重臨。6次刁時，麥維迪夫把握不到3個「破發點」，13分39秒，拿度守住關鍵一局，領先至4：2。第21個大滿貫，由頭兩盤的近乎絕望，如今應到快將到手了吧。

麥維迪夫的對手不止拿度，還有在場幾乎全部球迷。（美聯社）

比賽進入第5個小時，已超越1988年美網決賽韋蘭特（Mats Wilander）對蘭度（Ivan Lendl）一戰的4小時54分鐘，成為歷來第二最長的大滿貫決賽。

二人各保發球局，拿度領先至5：3，離第21冠又近一步，麥維迪夫可以捱多久？他成功「保發」，拿度發球局5：4，Serving for the Championship。拿度連拿兩分，之後被麥維迪夫連取4分，又一次「破發」！俄羅斯人在危難之際，，激發內心「小宇宙」咬緊牙關，拿度關鍵一分打落網，5：5平手，仍未知鹿死誰手。

拿度反勝麥維迪夫奪生涯第21次大滿貫。（美聯社）

麥維迪夫發球局，輪到拿度搶到「破發分」，今仗真是刺激如坐過山車。兩次刁時，麥維迪夫救到兩次，救不到第三次，拿度「破發」後領先6：5，再一次Serving for the Championship。

今次拿度順利連拿4分，7：5奪得這一盤和賽事冠軍，澳網第二次奪冠，也是生涯第21次大滿貫。比賽最終花上5小時24分鐘才完結，兩位球手也力戰至最後一刻，令人敬佩。

拿度慶祝生涯第21次贏得大滿貫