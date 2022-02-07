北京冬奧｜中國第二金　短道速滑男子1000米任子威封王

中國贏得今屆冬奧第二面金牌！任子威在短道速滑男子1000米贏得冠軍。



中國短道速滑選手任子威。（Getty Images）

在半準決賽，3名中國選手武大靖、任子威、李文龍在各自的小組都被撞倒，但跟住裁判都認為對手犯規，3人都得以各自小組次名晉級準決賽。在準決賽第一組，任子威、李文龍與韓國的世界紀錄保持者黃大憲同組，雖然黃大憲首先衝線，但被指犯規，任子威及李文龍攜手晉級。另一場準決賽，武大靖雖然以第3名衝線，但前面的韓國選手李俊瑞犯規，他得以次名入決賽。

劉少林（左）雖然快任子威（右）一步衝線，但他犯規在先，被罰黃牌，由任子威贏得金牌。（Getty Images）

在決賽，3名中國選手武大靖、任子威、李文龍以及兩名匈牙利選手劉少林和劉少昂，5人爭奪金牌。雖然最後匈牙利的劉少林先衝線，但裁判看過重播片段後指他犯規在先，任子威以1分26.768秒獲得冠軍，而李文龍得亞軍，匈牙利的劉少昂得銅牌。

至於武大靖就得第4位，他賽後說：「作為隊友，恭喜任子威和中國隊拿到金牌，替他高興，我們在場上技戰術配合得很好。」

任子威得悉自己獲得金牌後，十分興奮。（Getty Images）

中國一日贏得一金兩銀，如今累積兩金兩銀。武大靖及任子威日前與隊友曲春雨、范可新及張雨婷合力，在2000米混合接力為中國贏得今屆首金。

另外，同一晚舉行的女子500米半準決賽，中國有3位選手參戰，范可新在半準決賽止步，張雨婷及曲春雨入準決賽。張雨婷及曲春雨在準決賽同組，曲春雨犯規，無緣晉級，但張雨婷能夠以次名入決賽。在決賽，張雨婷以第4名完成，31歲的意大利選手方坦娜（Arianna Fontana）以42.488秒得到冠軍，衛冕成功。