北京冬奧｜加拿大單板滑雪鬥士的第二人生　以生涯最滿意表現奪金

2018年平昌冬奧，來自加拿大的柏洛特奪得單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌，與冠軍擦身而過。當年只得23歲的選手，滿心期望4年後捲土重來，再爭金牌，豈料患上淋巴癌。

柏洛特抗癌成功，回歸滑雪場，今日（7日）出戰該項目的決賽，第二輪拿下全場最高的90.96分，使他奪得這一面以為遙不可及的金牌。



單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽，12名選手將鬥3輪，以最高一次分勝負。平昌冬奧銀牌得主柏洛特（Max Parrot），預賽僅以第10名晉級，這名27歲的加拿大選手首輪以79.86分列第3位，第二輪表現突出，拿下全場最高的90.96分，縱然最後一輪無法再創新高，他也力壓中國的蘇翊鳴及同鄉麥摩里斯（Mark McMorris）奪金，亦是加拿大今屆首金。

蘇翊鳴摘中國今屆第二面獎牌 曾參演徐克金像獎電影

柏洛特以第10名晉級決賽。（Getty Images）

奧運金牌，是每個運動員的夢想，柏洛特如今做到了，這個殊榮對他是別具意義。柏洛特在2018年12月向外宣布，自己無法參與2018/19賽季，因為他患上淋巴癌，曾經以為奧運金牌僅差一步之遙，忽然間距離像是千丈遠，2019年中體內癌細胞清零，他正式回歸賽場。

柏洛特擊敗癌魔後，強勢回歸在北京冬奧如願奪金。（Getty Images）

3年前患癌的柏洛特，只可將心思放在治療上，如今竟站上頒獎台最高一級，柏洛特坦言難以置信，「3年前，我只能躺臥在床，睡在醫院，沒有力量﹑沒有肌肉﹑沒有心肺，化療使一切訓練累積的歸零。今天，我竟然是奧運金牌得主，證明一切皆有可能。」

柏洛特在2018年底患上淋巴癌，經歷半年治療擊退癌魔。（Instagram截圖）

抗癌成功，再戰奧運，一切都得來不易，柏洛特更在今仗交出生涯最佳的表現，「這是我生涯最重要的一跳，我從來未試過一跳中，連續做出3次轉身1080度或以上，一切也十分俐落，我對此感到非常自豪。」

柏洛特在平昌冬奧奪得銀牌。（Getty Images）

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