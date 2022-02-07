北京冬奧｜朱易壓力下再鬥自由滑　敬陪末席淚灑賽場

北京冬奧花式溜冰團體賽決賽，日前飽受批評的中國入籍選手朱易，今日（7日）再度出戰，心情難免受影響，最終取得91.41分，完成賽事後隨即淚灑賽場，中國隊最終以50分奪第5位，無緣獎牌，而金牌則落在俄羅斯手上。



19歲的入籍女子花式溜冰選手朱易，周日（6日）代表中國隊出戰冬奧花式溜冰團體賽的女子單人短節目時，接連犯錯，最終該項目敬陪末席。朱易成為網民的攻擊對象，變成微博的熱門搜尋。

中國入籍美少女失誤遭狠批 「朱易摔了」成熱門搜尋

入籍美少女首戰冬奧跌倒哭成淚人 中國照闖花式溜冰團體決賽

朱易今日再度出戰女子自由滑。（Getty Images）

女子單人自由滑是花式溜冰團體賽的壓軸項目，朱易再度登場，是首名出戰的選手，背負沉重壓力下登場，日前網民對她的負評依然揮之不去，6跳也有瑕疵，並兩次失誤倒地，朱易完成賽事後，如釋重負，隨即掉淚，隊友王詩玥上前擁抱她，在場的觀眾與隊友亦向她送上掌聲。

朱易賽後為落淚解畫，「今次依然有失誤，我希望調整好自己。流淚是因為感動﹑激動，去到最後也忍不住，而我對自己的發揮亦有遺憾。」

朱易完成賽事後，忍不住落淚。（美聯社）

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朱易最終在技術分取得42.79，內容分拿下50.62分，以及扣掉2分後，總分獲得91.41分，在5名選手中再度包尾完成，為中國隊增添6分，以50分奪得第5位，無緣獎牌。

朱易稍為平復心情後，向鏡頭做出心心手勢。（美聯社）

俄羅斯的華麗娃（Kamila Valieva）在女子自由滑取得178.92分，5名選手之中排第一，同時為俄羅斯奠定榜首位置，奪金而回；縱然日本的坂本花織在自由滑奪得第二，可惜不足以反超前美國，結果以2分之差屈居第3位。

俄羅斯贏得花式溜冰團體賽金牌。（Getty Images）

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