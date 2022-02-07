谷愛凌與蘇翊鳴青梅竹馬　中國兩大滑雪新星的友情歲月｜北京冬奧

在今日的北京冬奧，18歲的中美混血兒谷愛凌，在自由式滑雪女子大跳台預賽登場，順利躋身決賽；接着，17歲的蘇翊鳴在單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中勇奪銀牌。這兩位中國滑雪界的新一代，原來識於微時，青梅竹馬，5年前還一起拍攝滑雪紀錄片。



蘇翊鳴今日在單板滑雪男子坡面障礙技巧贏得銀牌。（Getty Images）

蘇翊鳴今日摘銀後，在記者會上被問到，有沒有留意好友谷愛凌的比賽，他說：「其實不需要看，因為我知道她如果很好地完成自己的動作，就一定會輕鬆進入決賽。」對於谷愛凌明日出戰決賽，他說：「我們在一起訓練的時候，她就已經有特別多也特別好的動作，希望她決賽玩得開心，做出自己最好的表現，一定可以取得特別好的成績。」

谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台順利打入決賽。（Getty Images）

蘇翊鳴與谷愛凌相識多年，份屬好友。在2017年，導演張紹波為兩人拍了一套名為《少年志》的滑雪紀錄片，當年蘇翊鳴13歲而谷愛凌14歲。在片中，兩人結伴到滑雪場玩耍，還交換了裝備試一試，互相教對方滑雪。滑雙板的蘇翊鳴及滑單板的谷愛凌一時都平衡不到，雙雙倒地，一起大笑起來。

【《少年志》中的蘇翊鳴與谷愛凌】

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蘇翊鳴在紀錄片中說：「如果有機會的話，我也想把它當成職業。」谷愛凌則說：「我想成為職業滑雪手，但前提是它能帶給我快樂。目前，滑雪只是我的喜好，它為我帶來很多快樂。不過，如果長大後，滑雪不再令我開心，我不會逼自己去做職業選手。」

谷愛凌及蘇翊鳴在開幕禮時合照。（互聯網）

如今，兩人長大了，一起出戰冬奧，蘇翊鳴率先贏得銀牌，不知谷愛凌能否也為中國增添獎牌？