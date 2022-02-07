北京冬奧︱芬蘭冰球教練投訴球員被無理隔離　直斥不尊重人權

撰文：袁志浩
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北京冬奧的防疫限制再度惹來外國運動員投訴，芬蘭冰球隊教練認為隊內球員被無理隔離，批評大會不尊重人權。

在新冠肺炎疫情下，今屆北京冬奧採取嚴格防疫措施，卻惹來不少運動員投訴隔離環境、程序等問題。

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芬蘭男子冰球隊教練賈洛寧（Jukka Jalonen）日前接受視像會議時向傳媒表示，隊中球手安迪拉（Marko Anttila）正被無理隔離，更因食物質素欠佳，承受巨大精神壓力。

芬蘭男子冰球隊教練賈洛寧批評大會無理隔離球員。（IG@urheilukortti）

他透露安迪拉在18天前檢測呈陽性，因此抵達中國後被隔離，但他引述隊醫的說法，認為他已經不具有傳染力。

「在我們來到這裏前，他已和團隊一起練習約一周，沒有人被他傳染，他的檢測結果也是陰性的。」

他因此得出以下結論，批評當局無視運動員的權利，「出於某些原因，大會不尊重他的人權，因為我們知道，他已經恢復健康、可以比賽。」

芬蘭冰球手安迪拉現年36歲，是球隊主力。（Getty Images）

根據今屆冬奧規定，運動員抵達北京時若檢測呈陽性，必須在酒店房間內隔離，直至24小時內連續進行兩次檢測呈陰性後，才能恢復「自由」。

賈洛寧未有說明球員是否合符上述準則，僅指對方是職業運動員，希望球員能盡快參加訓練和比賽。而據指，國際冰球聯會將與國際奧委員會見面，討論事件，芬蘭冰球隊將於周四（10日）參加首場分組賽，迎戰斯洛伐克。

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