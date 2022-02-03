格連活特涉犯案被唾棄　曼聯一個「德政」除球迷眼中釘｜英超熱話

格連活特原本是英超一顆新星，因為涉嫌強姦及襲擊女朋友，如今隨時淪為階下囚，更成為球迷們唾棄的對象。曼聯方面早已與格連活特「割席」，球隊發言人表示球迷可以免費更換印有格連活特的球衣。
曼聯新星格連活特（Mason Greenwood）最近捲入官非，早前被曼徹斯特警方拘捕，並連續3晚扣留問話，當地警方被控涉嫌強姦﹑襲擊及威脅殺人罪，這名20歲曼聯球員被調查後獲釋。
格連活特原有大好前途，似乎已被自己一手摧毀，隨時變成階下囚。由明日之星變「過街老鼠」，快過變魔術，格連活特接連被隊友﹑贊助商「割席」，曼聯方面早前再發聲明，譴責任何暴力行為，並重申格連活特不會訓練及披甲，直至另行通知。
曼聯IG清空格連活特照片 網民嘲似分手 FIFA 22也割席
一名曼聯死忠球迷，日前上載兒子手持格連活特球衣的相片，兒子垂下頭面無表情，直言希望換走格連活特的名字，曼聯方面先回應球迷在90日前購買，恕不退換，他隨即向有關方面投訴。
不少「曼迷」以實際行動反映對格連活特的唾棄，帶同格連活特球衣到曼聯球會商店要求退貨。英國《太陽報》透露，「曼迷」成功爭取，為球迷免費更換印有格連活特的球衣，同時可以印上其他球員的名字，以洩球迷們的心頭之恨。
慎入：Harriet上載多張受傷照片
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