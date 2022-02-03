英超熱話｜林柏特新官上任　重施故技以罰款清單整治愛華頓？

撰文：趙子晉
出版：更新：

林柏特走馬上任成為愛華頓主帥，上任當日隨即簽入兩名中場大將，改造「拖肥」大行動正式啟動。
添兵過後，隊中紀律亦要整頓，林柏特過往執教車路士時，曾以「十二誡」的罰款清單治軍，倘若隊員不慎違規，便要乖乖交罰款。今次他會否重施故技？

愛華頓現時距離降班區域僅4分，林柏特（Frank Lampard）上任的當前急務必然是護級，這名前車路士主帥加盟當日，已接連簽入雲迪碧克及迪利阿里，配合李察利臣﹑卡維特利雲等原有陣容，「拖肥」必然有「升呢」。

愛華頓真正死線鬥士　林柏特上任連簽兩大將

林柏特上任愛華頓主帥簽約兩年半　雲迪碧克料借用加盟

雲迪碧克從曼聯外借至愛華頓。（愛華頓Twitter截圖）

治亂局　用重典？

增兵補強後，還要整頓軍容，林柏特的風格一向注重紀律，就如當年執教車路士時，有一份內容十分誇張的「一隊球員罰款清單」，列出12個項目，一旦有球員「中招」，就要乖乖交罰款。當中罰則相當狠辣，例如訓練遲到要罰2萬英鎊，比賽出發或訓練報到遲到也要罰2500英鎊，更表明在14日內需要繳交，否則要交雙倍。

這些罰款並非林柏特「私吞」，而是用作團隊活動及公益方面。林柏特如今再執教鞭，會否重推這政策仍是未知數，不過倘若在「拖肥」重推的話，相信銀碼方面可能要調整一下，畢竟愛華頓球員人工跟車路士一眾球星相比，始終有段距離。此外，陣中有不少經驗老到的球員，會否乖乖遵守又是另一問題。

林柏特領軍首天即道歉　曾得罪愛華頓球迷：會嘗試彌補遺憾

林柏特上任後，未知會否重推當年在車路士的「罰款清單」。（愛華頓Twitter截圖）
林柏特在車路士年代的罰款清單。（Twitter）

重溫：林柏特執教車路士年代的罰款清單

1. 比賽出發遲到：2500鎊
2. 訓練報到遲到：2500鎊，每15分鐘加2500鎊
3. 賽前健身遲到：1000鎊
4. 接受治療遲到：2500鎊
5. 球隊會議遲到：每分鐘500鎊
6. 訓練遲到：20000鎊
7. 食飯或會議期間電話響：1000鎊
8. 球隊出發或賽日錯誤衣著：1000鎊
9. 賽後不跟隊巴返回球會，沒有48小時前通知：5000鎊
10. 不出席社區活動：5000鎊
11. 訓練請病假，沒有一日或1個半鐘前通知：10000鎊
12. 預約治療遲到：2500鎊

剛簽入的迪利阿里，也是出名的「麻煩友」，這名25歲的英格蘭中場十分仰慕林柏特，他有信心對方可以使他進步，並豪言向世界展示最佳的迪利阿里，「我十分欣賞球員時代的林柏特，他是個出色的領隊，他也是進攻中場出身，我從他身上一定有得着，而他也十分熟悉我的踢法，我有信心在愛華頓展示全世界，阿里最好的一面。」

迪利阿里盛讚林柏特，直言有信心在愛華頓展示自己最好的一面。（愛華頓Twitter截圖）

更多英超相關報道：

格連活特涉犯案被唾棄　曼聯一個「德政」除球迷眼中釘｜英超熱話足球轉會︱普捷天奴PSG「預約被炒」　曼聯帥位等他坐但有一變數足球轉會｜奧巴美揚投巴塞　場外麻煩多　新合約有「紀律條款」足球熱話︱簡斯路幾乎成為曼聯一員　曼迷悲嘆：若他加盟便無今天曼聯新星格連活特被加控威脅殺人罪　連續3日被囚︱足球熱話前車路士領隊涉性騷擾　受害人拒絕仍難逃魔掌　辯稱尊重女生干地向舊東家埋手　熱刺羅致祖雲達斯雙將4中場離隊｜英超轉會英超轉會︱般尼簽新中鋒　加盟片惡搞侏羅紀公園　德甲射手變恐龍英超轉會｜新晉豪門紐卡素大手掃5將　白禮頓中堅來投絕非貪錢冬季轉會窗總結︱一文盡睇什麼隊買入什麼人　英超誰是大贏家？熱刺斟介屢失敗　業餘球員不滿條件拒投　球迷啜核揶揄｜足球轉會足球轉會｜艾歷臣足球生涯再起步　回歸英超投賓福特至季尾
林柏特
愛華頓
足球
足球熱話
英超（Premier League ）