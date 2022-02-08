北京冬奧｜中國花滑一哥稱獲神秘力量幫助　含淚感激13億人

北京冬奧的男子花式溜冰周二（8日）舉行了第一階段的短節目，中國代表金博洋以第11名晉級次日的自由滑，他喜極而泣，並表示有「一股力量把我托起來」。



金博洋4年前在平昌冬奧獲得第4名，成為中國在冬奧花式溜冰史上最佳成績，今屆他作為中國在男子個人花式溜冰唯一代表，周二（8日）早上先出戰短節目。他以經典電影《臥虎藏龍》主題曲《月光愛人》為比賽曲目，一開始便做出勾手四周接後外點冰三周的高難度動作，加上兩次完成四周跳，終以90.98分排第11名，打入周三（9日）的自由滑，仍有機會爭取獎牌。

金博洋在短節目後排第11位。（Getty Images）

作為第6位出場選手，金博洋完成時已在當時選手中排第1位，由於30名參賽選手中前24名均可晉級至自由滑，加上美國的周知方因感染新冠肺炎退賽，金博洋一得知分數已落實可晉級，他當場喜極而泣。

金博洋完成短節目後喜極而泣。（Getty Images）

賽後金博洋接受訪問時，仍難掩激動，指在主場出戰彷彿有股神秘力量：「聽到祖國人民都在給我加油，我突然就意識到我是在祖國的土地上比賽！」他在比賽中順利完成兩個四周跳，認為是人民的力量：「我做四周跳的時候感覺身體很輕盈，彷彿是祖國人民托着我在空中旋轉。」

金博洋及後再強調一遍：「我也感覺很不可思議，我真的感覺到一股力量把我托起來了！」

短節目首24位選手可進入自由滑，最終分數會由三分之一短節目分數及三分之二自由滑分數構成。短節目後，美國代表陳巍以破世界紀錄的113.97分位居第一，兩名日本選手鍵山優真及宇野昌磨分列第2及第3，兩屆奧運金牌得主羽生結弦，因第一跳時不慎踩到冰上凹洞未能完成動作，暫時95.15分位列第8。