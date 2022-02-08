北京冬奧︱花式溜冰短節目羽生結弦嚴重失手　陳巍紀錄得分排首位

北京冬奧花式溜冰男子個人賽，周二（8日）先上演短節目（short programme）環節，兩屆冬奧金牌得主日本「冰王子」羽生結弦出場，一次後內四周跳（quad Salchow）嚴重失手，變成只得一周。

羽生結弦只得95.15分，最強對手陳巍虎視眈眈之下，衛冕之路相當難行。



羽生結弦短節目中一次後內四周跳（quad Salchow）嚴重失手，變成只得一周。（Getty Images）

連續在2014、2018兩屆冬季奧運奪得花式溜冰金牌的羽生結弦，近年備受傷患困擾，加上過去兩年環球爆發新冠肺炎疫情，本身患有哮喘的他基本上只留在日本，未有外出比賽。

今屆賽事他亦遲遲未成行，直到周日（6日）下午才抵達北京，周一（7日）首次到比賽場地練習。周二（8日）是他首次在今屆賽事踏足溜冰場。這位深受全球粉絲愛戴的日本「冰王子」，擁有111.82分的短節目得分世界紀錄，即使甫出場第一次起跳便失手，仍獲95.15分，但以他一向定下的極高標準而言，實在是令人失望的分數。

點圖睇：羽生結弦今屆首出場

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羽生結弦賽後受訪時稱，失手全因溜冰場上有「埋伏」，「當我起跳時，卡着一個洞。可能是其他選手作動作造成，結果我踩到那個洞，所以第一次起跳沒跳起來。」

陳巍以奧運短節目紀錄得分暫排首位。（Twitter）

他的最大對手，自然是3屆世界冠軍陳巍。這位22歲美籍華裔耶魯大學生，以跳躍動作難度和穩健見稱，被譽為「四周跳之王」（quad king）。他在短節目拿得今季新高的113.97分，排在首位，領先羽生結弘18.82分之多。陳巍的得分，同時創下冬奧男子花式溜冰短節目紀錄。

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花式溜冰向來是年輕人的世界，日本18歲小將鍵山優真以108.12分僅次陳巍暫列次席，成為陳巍爭金最大障礙，另一日本選手宇野昌磨以105.9分排第三位。另一美籍華裔選手周知方原本也是三甲熱門，可惜他在比賽前不足一天對新冠病毒呈陽性反應，無奈退賽。

羽生結弦的得分，暫時在24位晉身自由滑的選手中排第八位。中國選手金博洋以90.98分暫列第11位。

目前一切尚未完結，花式溜冰的正本好戲，向來是自由滑（free skate）。落後接近20分，看似沒有可能追上，不過那是羽生結弦，還是留待周四（10日）自由滑看他如何使出渾身解數勇戰到底吧。