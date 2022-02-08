北京冬奧｜高梨沙羅外3隊4女將被DQ　得獎選手斥總會毀掉跳台滑雪

日本跳台滑雪「女神」高梨沙羅在北京冬奧跳台滑雪混合團體賽，因衣服超出規定大小，好成績被取消，間接令日本隊失落獎牌。賽後引起日本人同情，更激起「行家」聲援。

團體賽中4隊共5名選手因緊身衣違規被取消分數，全屬女運動員。有「中招」隊伍的教練直言瘋癲，「跳台滑雪黑暗一天」。



團體賽中除了日本，奧地利及德國都有一名女選手在首輪被取消資格，其中德國的個人標準台銀牌得主雅侯絲（Katharina Althaus）得分清零，令德國排第9而無緣晉級。

來到決賽，挪威兩名女將亦因緊身衣問題被清零。

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一夜連環「DQ」，令跳台滑雪混合團體項目的焦點轉移。（美聯社）

跳台滑雪項目中，運動員的緊身衣相當透風，有助飛翔，故此長度、闊度，以及接合手套、雪靴等裝備的尺寸，均有嚴格限制，並與運動員身高和體重相關。抽樣檢查中，只容許緊身衣有幾厘米的「走棧位」。

北京冬奧｜日本滑雪女神高梨沙羅被DQ失牌 緊身衣違例當場號哭

德國女將雅侯斯亦中招。（Getty Images）

連番有運動員因「衣不稱身」被DQ，引發隊伍反響。雅侯絲直指國際滑雪聯盟（FIS）毀掉一切，「毀掉女子跳台。我完全不明白FIS搞什麼，我11年來從未在檢查中『肥佬』」。

受影響的德國隊教練漢加赫（Stefan Horngacher）直言瘋癲，尤其三個經常勝出世界盃分站的專業女選手先後被取消資格，卻未有得到賽會解釋。他更為雅侯絲申冤：「她穿的緊身衣，就是個人項目那一件。怎能夠沒有任何解釋，就這樣取消資格？」

雅侯斯自言從未犯過衣服規例，直問賽會「搞乜」。（Getty Images）

挪威選手奧普絲芙（Silje Opseth）在決賽中招，向挪威傳媒吐苦水。她形容今回大會測量衣服的方法，有別一貫做法，「用完全不同的方法和程序，還要我們用跟以往不同的方法站立」。

挪威教練巴滕更坦言無話可說：「對運動員，相當悲傷。設立新項目，讓女選手有多一個奧運項目，然後發生這種事？不幸地，這運動經歷了黑暗一天。」

高梨沙羅首跳「清零」，忍痛完成第二跳後立即痛哭。（Getty Images）

日本國內則關心高梨沙羅的狀况，她被視為滑雪隊王牌之一。對於緊身衣過大問題，隊內強調與高梨無關。

不過日本總教練橫川朝治估計，賽場位處海拔1600米，溫度長處於攝氏-10至-20度，可能令選手賽前訓練和熱身後，肌肉未如平常時候膨脹，引致緊身衣過鬆問題。