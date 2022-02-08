北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金　最強美少女飛躍大跳台

中國最強美少女谷愛凌（Eileen Gu）在自由式滑雪女子大跳台（Women's big air），為中國奪得今屆北京冬奧第三面金牌。



谷愛凌為中國贏得今屆冬奧第三面金牌。（Getty Images）

她在第一跳得到93.75分，暫列第2；第二跳得到88.5分，兩回合總分跌至第3。金牌機會看似不高之際，她在第三跳一躍得到94.5分，靠最後一跳後上壓過法國選手拿杜（Tess LEDEUX），奪得中國隊本屆第3面金牌。

賽事只計算3跳之中最佳兩跳，谷愛凌在最後一跳超水準，最高分兩跳共得188.25分。拿杜首兩跳分別得94.5分及93分而領先，最後一跳落地欠俐落，總分維持187.5分，以0.75分之差不敵谷愛凌。

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谷愛凌的名字是今屆冬奧最多人談論的名字之一，18歲的她背景獨特，這位中美混血兒在美國出生和成長，母親是華人，專長為自由式滑雪。她自小已在全美賽事奪得各組別冠軍，2017至18年間亦曾代表美國國家隊出戰成年賽事，但到2019年，她宣布代表中國出賽，並參加2020年冬季青年奧運會，為中國奪得2金1銀。

谷愛凌過去的戰績極為亮麗，過往代表美國出賽時，已在2019年世界盃分站賽奪得1金1銀，甫轉為代表中國，已接連在世界盃獲獎，今年1月8日也獲得世界盃美國猛獁山站的U型場地冠軍，包攬全季的U型場地錦標，同時奪得象徵項目賽季總冠軍的「水晶球」。

除了在世界盃的成功，谷愛凌也是雙料世界冠軍，她去年在自由式滑雪世界錦標賽橫掃2金1銀，兩面金牌是她尤其擅長的U型場地技巧及坡面障礙技巧兩項賽事，在今屆冬奧，也是這兩個項目的金牌熱門。

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此外，谷愛凌也擁有亮麗外貌及高䠷高型，她是國際公關公司IMG旗下的模特兒，經常為各大頂級時裝品牌拍攝硬照；她同時也是「學霸」，成功在2020年僅17歲時便考入頂級學府史丹福大學，不過為了奧運會，她將延至冬奧後才入學。