北京冬奧︱美籍華裔選手周知方突退賽　羽生結弦花式溜冰爭金勁敵

冬季奧運焦點項目花式溜冰，今日（8日）上演男子短節目賽事，不過賽前一晚，美國隊主將周知方突然宣布退賽。



周知方是今屆男子花式溜冰奪金熱門之一。（Getty Images）

這位華裔選手是男子單人花式溜冰奪金熱門之一，2月6日才在團體賽為美國隊上陣，至7日對新冠病毒測試呈陽性反應，他在社交媒體中直言：「我也不知道為何會這樣」。

今屆男子花式溜冰個人項目，不止是另一美籍華裔選手陳巍（Nathan Chen）與日本「冰王子」羽生結弦二人之爭，21歲的周知方近年急速冒起，同是有力爭冠人馬。他在2月6日才為美國隊在團體賽中上陣，與陳巍等隊友合力贏得一面銀牌，卻在個人賽前宣布染疫退賽。

周知方（前排中）日前才為美國隊出戰團體賽。（Getty Images）

「我在新冠病毒測試呈陽性反應，不幸地要退出個人賽。」周知方在短片中稱，「發生在我身上，一切彷似超現實。不止是我仍未知發生什麼事，同時也因為我由疫情一爆發開始，已用盡一切能力避免受感染。」

他無奈道，「我已做盡一切可能措施，長時間自我隔離到對上一、兩個月感到很寂寞，有一、兩次陷入崩潰狀態。

美國隊奪銀後，頒獎禮上不見了周知方，當時隊內已知悉他受感染。（Getty Images）

周知方日前才為美國隊出戰團體賽，期間與美國隊一起在團隊廂座為隊友打氣。美國隊贏得銀牌後，頒獎禮上只見陳巍和眾人，卻不見周知方，美國隊遂公布周知方確診的消息。

他在短片中又指，「我已數不清今天哭過多少次，但我開心地說，至少一次是喜悅的眼淚，那次正是我發現自己成為奧運銀牌得主的時候。」