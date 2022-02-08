北京冬奧窩心一幕！法國選手失金倒地痛哭　冠軍谷愛凌顯大將之風

冬奧滑雪場今天（8日）出現一個溫暖窩心時刻，上月喪父的法國選手拿杜（Tess Ledeux）在關鍵最後一跳失誤，未能奪金，她當場坐在雪上哭起來。

獲金牌的谷愛凌及銅牌的嘉瑪特（Mathilde Gremaud）連忙趕去安慰她，有記者感歎這一幕盡顯運動員之間的友情。



在自由式滑雪大跳台女子決賽，中國的谷愛凌在頭兩輪落後，到第3輪盡力一試，做出空中1620度轉體，流暢落地，獲得94.5分，以總分188.25分升上首位。跟住登場的瑞士選手嘉瑪特失準，只能做出26分，總分182.5分，未能超越谷愛凌。

賽事大熱門法國的拿杜壓軸登場，她在頭兩輪後領先，但被谷愛凌在第三輪比賽使出秘密武器反超前，只能希望靠最後一跳再壓過谷愛凌。可惜她落地時有瑕疵，只得73.5分，仍憑頭兩跳得總分187.5分，僅負谷愛凌，失落金牌，只得一面銀牌。

【金、銅得主安慰銀牌】

隨拿杜最後一跳有失誤而失金，比賽亦結束，她情緒激動，坐在雪上哭起來。谷愛凌慶祝奪金後，發現對手痛哭，與銅牌的嘉瑪特趕到拿杜身邊，蹲坐她在身旁。

兩人撫摸着拿杜的背及腿，安慰她。《The Athletic》編輯Lukas Weese透露，拿杜剛經歷喪父之痛，父親在1月逝世，他在Twitter寫道：「這就是運動員之間的風範、同理心以及友情。這是大家樂見的。」

Que c'est dur, Tess Ledeux reste un moment assise dans la neige, le visage enfoui dans ses gants, réconfortée par Mathilde Gremaud et la championne olympique Eileen Gu. pic.twitter.com/Y9cLDolty0 — Philippe Berry (@ptiberry) February 8, 2022

18歲的谷愛凌賽後回應不同記者的提問，她談到奪冠的關鍵第3跳，她說：「我從來沒有在雪上做過這個動作，也沒有在彈床上做過，真的就是最後一秒的決定。第2跳看到我是第2名後，我選擇了做這個動作。」

她續說：「媽媽建議我做1440，力爭銀牌。我說不要，我要做1620。她告訴我『OK，這是你的比賽，那就好好享受它 』。」

谷愛凌最後一跳「爆seed」成功，後上封后。（Getty Images）

谷愛凌與昨日贏得單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌的蘇翊鳴是青梅竹馬的好朋友，蘇翊鳴接下來還要出戰單板滑雪大跳台。談起蘇翊鳴時，谷愛凌叫對方做「弟弟」，她說：「他不需要我的祝福，對他來說，很簡單！他就像我的弟弟一樣，我覺得他肯定沒問題。」

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