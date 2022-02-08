北京冬奧｜3人炒賣吉祥物冰墩墩被罰　造型可愛爆紅「一墩難求」

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」大受歡迎，引來很多當地市民搶購。北京東城公安分局今日表示，有3人因炒賣冰墩墩而被罰。



數今屆冬奧最紅的，恐怕不是某位運動員，而是冰墩墩。《新華社》報道指，不論是在特許商店還是網購平台，民眾「為求一墩」而「一墩難求」。在一些城市，排長龍購買冰墩墩的場面並不鮮見。

北京的冬奧專門店前，大排長龍，市民爭購冰墩墩紀念品。（Getty Images）

北京東城公安分局表示：「隨着北京冬奧會的進行，冬奧會吉祥物冰墩墩受到熱捧，體現了廣大市民群眾關心冬奧、支持冬奧的熱情。但卻有個別人打起了『歪主意』，在指定銷售網站等地高價倒賣，非法牟利，擾亂正常購買秩序。對此，警方迅速調查，予以嚴厲打擊，目前查獲3名違法行為人，均已依法作出行政處罰。」

冰墩墩外形可愛，深受歡迎。（Getty Images）

東城公安勸消費者切勿從「黃牛」手中高價買入冰墩墩，而且相關部門已公布，冬奧紀念品會賣到6月，將會有源源不絕的冰墩墩供應到市場。