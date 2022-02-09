北京冬奧｜滑雪手比賽跌「銀包」超尷尬　狼狽行上雪坡大搜索

英國《每日郵報》報道，瑞士選手古巴斯（Kim Gubser）在自由式滑雪大跳台的資格賽中，發生尷尬一幕。他從高處躍下，做了轉體動作後，看來安穩落地，但原來他在空中跌了東西。落到底後，他馬上撐住雪杖上山，尋找跌了的東西。雖然《每日郵報》稱他是跌了銀包，但《哈芬登郵報》找到古巴斯本人，原來他是跌了護目鏡套。



瑞士選手古巴斯在周一參加自由式滑雪男子大跳台資格賽。（Getty Images）

星期一（7日）舉行的冬奧自由式滑雪男子大跳台資格賽中，21歲的古巴斯進行最後一次試跳。他從高處滑下，再滑上跳台，在空中躍起，做了一些轉體動作，之後在雪坡上著陸，落到平地停下來。可是，古巴斯沒有離開賽場休息待分數，而是即刻轉身，踩住一對滑雪板，撐住一雙雪杖，費力地行上雪坡！

慢鏡見到，古巴斯在比賽途中，跌了一件白色的東西出來。美國《NBC》在Twitter分享了片段，並留言：「當你辛苦地完成花式落地，你發現跌了銀包。」跟住《每日郵報》的報道亦指，古巴斯是中途跌了銀包。

美國《NBC》分享了這件滑雪跌「銀包」事件。（Twitter）

雖然古巴斯所跌的「銀包」看來是白色，與雪地有保護色，但古巴斯十分眼利，很快便上到目的地，從雪坡上找回它，更向觀眾及鏡頭高舉「銀包」，十分高興，之後再將它收入懷中。美國的《哈芬登郵報》之後找到古巴斯回應，原來他不是跌銀包，他表示：「哈哈哈，不是呀！那個是我的護目鏡套，本身放在口袋中。」古巴斯在3輪資格賽後，只排第23位，無緣入決賽。