英超︱捷比亞金球領紐卡素兩連勝　林柏特否認愛華頓有降班危機

英超新晉豪門紐卡素，冬季轉會窗花去9000萬英鎊引入5員新兵，新球員融合需時，先刺激到陣內舊將，繼上仗1：0挫列斯聯後，今仗主場出擊硬撼愛華頓，先失一球下連入3球反勝，新加盟的英格蘭右閘捷比亞射入招牌罰球，為新東家奠定3：1勝局。

紐卡素全取3分後逃出降班區，對手愛華頓危機卻愈來愈深重，新上任的領隊林柏特否認拖肥糖有危機。



捷比亞罰球直射破網，為紐卡素奠定3：1勝果。（Getty Images）

紐卡素今季長處降班區，獲沙特主權基金入主後，依然無起色。轉會窗一口氣買入5將，未起作用先為陣中主力帶來衝擊。上場舒爾維一箭定江山小勝列斯聯，今仗麥斯明表現八面玲瓏，隊長拿修斯36分鐘擺烏龍，1分鐘後他隨即趁角球助攻回敬一球漂亮頭槌迫得對手擺烏龍扳平，戴罪立功。下半場麥斯明助攻賴恩費沙反超前，到80分鐘捷比亞罰球直射入網，已屬錦上添花。

自言紐卡素即將成為球壇一股重要新勢力的巴西新兵古馬雷斯，補時1分鐘後備入替，這位具級數球星未有表演機會，陣中一班攻擊主力先成功被激活。紐記連贏兩場，升上第17位，自今季第6輪比賽以來首次逃離降班區。

點圖睇：紐卡素冬窗買入什麼人？

另一邊廂，愛華頓吃下今季第12場聯賽敗仗，維持在第16位，分數與低一位的紐卡素只差1分。今仗是新帥林柏特領軍第二仗，也是首場英超賽事，上場足總盃第四圈拖肥糖4：1大勝賓福特，回到聯賽又打回原形，林柏特承認球隊士氣和信心低落，「當我來到球會，愛華頓正處於一段差勁走勢連吃敗仗。我沒有魔術棒立即修好，這就是英超，很困難。」

「唯一要做的事情，就是努力工作和向前看。那從不是易事，如此賽果令我們高度集中，當然我們必須先建立起信心。」林柏特稱會跟球隊檢討今仗，「感到失落和失望很正常，我的工作就是要令球員抬起頭來昂然面對下一仗。」

點圖睇：愛華頓冬窗買入什麼人？

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愛華頓兩個重點新兵迪利阿里和雲迪碧克，先後在25分鐘和60分鐘後備上陣，惟未能為新東家扭轉局勢，林柏特認為要給予新球員多一點時間適應。

被問到愛華頓是否陷入護級旋渦，林柏特拒絕正面回應，僅稱：「那只是一種說法」，「目前唯一重點是列斯聯一仗，我們要踢出對賓福特時的表現，嘗試取勝，每場比賽一步一步來。」

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