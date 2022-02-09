碧咸祝賀中國女足小將實現夢想　未忘9年前索簽名的小妹妹

中國日前在女足亞洲盃以3：2絕地反勝韓國棒盃，21歲前鋒張琳豔後備入替，先博到12碼，再射入扳平的入球，成為奪冠的重要功臣。「萬人迷」碧咸在微博以中、英雙語祝賀她，還表示兩人在9年前曾經見面。
碧咸轉發了張琳豔的微博，並寫：「琳豔，我記得2013年我們的會面。你通過努力得到回報，並且實現了自己的夢想，這太棒了。再次恭喜奪冠。」原來當年還是小球員的張琳豔，曾拿住足球向碧咸索簽名。
張琳豔跟住回覆碧咸的微博，感謝對方的支持，她寫：「謝謝貝叔（碧咸的內地譯名為貝克漢姆）還記得我，送我的簽名足球還一直珍藏在家，我也會繼續努力。」張琳豔還當選了女足亞洲盃決賽未來之星。
張琳豔現在蘇州隔離，昨日接受央視節目《足球之夜》的訪問，談到未來發展，她坦言希望出國，到歐洲落班。她說：「我自己其實還是挺想出去踢球的，現在還是跟恒大那邊有合同，他們也確實遇到了困難，我從小在恒大那邊成長的，也理解他們現在情況，他們現在確實很困難。」
她說：「我也希望自己也能夠有個更好的平台，去年踢了一年女甲，然後也還是想去更好的地方踢球就高水準的聯賽，因為現在很多亞洲的球星也都在往歐洲走。」
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