北京冬奧｜堂兄12年前死於賽場　格魯吉亞雪橇選手大無畏代兄圓夢

21歲的沙巴古馬列達舒維利（Saba Kumaritashvili）是一位來自格魯吉亞的雪橇選手，他繼承家族的希望以及堂兄的遺願來到北京，參加冬季奧運。

他的堂兄叫路達古馬列達舒維利（Nodar Kumaritashvili）在12年前的溫哥華冬奧前夕於訓練中飛出賽道身亡。沙巴表明絕不畏懼，而且為了雪橇運動在格魯吉亞的發展，他一定會繼續參賽。



路達在12年前的溫哥華冬奧訓練時死於賽場。（Getty Images）

2010年2月12日，就在溫哥華冬奧開幕禮前，當年21歲的路達進行最後一次賽道訓練，當他的雪橇滑到最後一彎，時速高達90公里，發生嚴重意外，人連雪橇飛出賽道的牆壁，他撞到賽道外的鋼柱上。儘管救援人員立刻趕到，並由直升機將他送院，但可惜他仍然傷重不治。還未參加到人生首屆冬奧，路達就英年早逝。

在溫哥華冬奧開幕前，路達於訓練中意外身亡。（Getty Images）

12年前的意外發生後，工作人員馬上用軟墊包裹賽道外的鋼柱。（Getty Images）

那時候，沙巴還是個小朋友。然而，堂兄死於賽場上的恐怖時刻，並沒有嚇怕沙巴，他繼續苦練雪橇。2022年，21歲的沙巴來到北京，參加男子個人雪橇比賽，這是他人生首屆冬奧，也是代堂兄一圓夢想。沙巴說：「我想念路達，我無時無刻都掛念他。在我們的家族，所有人都玩雪橇。路達之後，我不想雪橇這樣運動在格魯吉亞死亡，我想繼續下去。」

21歲的沙巴為堂兄圓夢，亦繼承家族的願望，出戰今屆冬奧。（Getty Images）

沙巴及路達的古馬列達舒維利家族，其實是格魯吉亞的雪橇世家，他們的曾祖父在上世紀70年代，監督興建了格魯吉亞首條雪橇訓練賽道，可說是格魯吉亞的雪橇之父！

沙巴在賽道上飛馳。（Getty Images）

踏上冬奧的雪橇賽道，堂兄之死會否成為他的陰影？沙巴說：「我沒有害怕過，我很希望到奧運比賽。」他在上周六開始比賽，到周日出戰第3輪，最後排第31位，無緣決賽。儘管成績不出眾，但沙巴很高興，他繼承了家族及堂兄的願意，登上奧運的舞台。他說：「我非常開心，我已經全力以赴。我非常激動，又很緊張，但我以自己的表現自豪！」

沙巴踏上冬奧的舞台。（Getty Images）

【當年路達的意外片段（慎入）】