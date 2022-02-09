北京冬奧︱日本另一滑雪女神又遇「黑哨」　6朝元老毒舌寸爆賽會

北京冬奧裁判問題天天上演，繼短道速滑連場VAR判決爭議、日本滑雪女神高梨沙羅及另外4名女選手在跳台滑雪混合團體賽被DQ後，另一日本女將竹内智香也疑似遇上「黑哨」。

連對手也認為她沒有犯規，上訴依然不獲受理，這位冬奧「六朝元老」沒有梨花帶雨，而是選擇不客氣地寸爆賽會後，冷靜地優雅退場。



遇上不公平判罰，竹内智香優雅地笑着退場。（Getty Images）

女子雪板平行大曲道（Snowboard Parallel Giant Slalom）項目每場都是單對單對決，率先到終點者勝。16強第5場賽事，日本選手竹内智香面對德國選手賀夫美施特（Ramona Theresia Hofmeister）時，中途二人雙雙倒地，竹内智香率先起身滑到終點，但被裁判認為倒地時妨礙對手，遭取消資格。

竹内智香在比賽中段先失平衡倒地，賀夫美施特可能因而被絆倒，竹内智香起身後較對手快抵達終點，會場螢幕一度公布這位日本38歲老將晉級8強。惟經現場裁判審議後，竹内智香被指妨礙對手被DQ。爭議判決不止這一組，包括瑞士在內其他國家選手，與日本一起提出抗議，再一次，裁判維持原判，宣布抗議無效。

點圖睇：竹内智香與對手短兵相接

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8個裁判 6個是對手德國同鄉

這位曾在2014索契冬奧同一項目奪得銀牌的日本選手，面對不利判決沒有哭，也沒有憤慨，只平靜地向日本媒體說：「對手賀夫美施特也不感到受阻，這次判決讓我感受到歐洲運動的力量。8個裁判之中，6個是德國人，所以還是算了吧。」

竹内智香稱，「我以為自己有機會，到底體育精神是什麼？不過我想這就是奧運會的獨有魅力吧。」上屆平昌冬奧後，她一度退役，休息兩年半後復出賽場，今屆賽事第六次參加冬奧，創下日本女子選手冬奧出場紀錄。

竹内智香6戰冬季奧運，是日本女子第一人。（Instagram）

她直言，這樣結束奧運生涯感到沮喪，同時又指出，「不過超過99%時間也是神奇地刺激，所以我會記住那99%的美好回憶。我慶幸自己選擇重返世界夢台。」一度退出賽場的日子，讓她更珍惜在賽場的美好時光，「以往若我未能取得出色成績，會為支持者感到抱歉。試過為孩子和其他選手在歐洲盃賽打氣後，讓我完全明白支持者不會因為運動員未獲佳績而怪責他們。」

這個領悟讓她平靜地昂首北京滑雪道，她希望將歷年心得與年輕一代分享，幫助他們減壓。4年後意大利米蘭冬奧，她將會42歲，竹内智香未直接說出退役二字，僅稱：「到時我99％或100%無可能繼續比賽」。就算真的繼續下去，也肯定會先休息一段時間，「平昌冬奧後我休息了兩年半，因此跟上次一樣，我希望跟隨自己心意而活。」