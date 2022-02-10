北京冬奧｜花式溜冰大熱華麗娃涉心臟禁藥　團體頒獎禮突取消

冬奧焦點之一花式溜冰，出現禁藥疑雲。

團體賽頒獎禮在周二（8日）晚舉行前突然取消，國際奧委會（IOC）翌日公布因「法律問題」而延遲。英國《衛報》等媒體報道事件關乎有一名俄羅斯奧委會運動員藥檢「肥佬」，嫌疑者包括女子花式溜冰個人賽頂頭大熱華麗娃（Kamila Valieva）。



團體賽由俄羅斯奧委會奪金，美國及日本分別得銀、銅牌。報道指IOC所指的法律問題，須與國際溜冰聯盟（ISU）𨤸清，因而未能如期舉行頒獎禮，發言人強調事件來得突然，已盡所有方法從速解決。而在周三，媒體發現有4名俄國溜冰運動員缺席公式練習，當中包括華麗娃。她在今早的練習則有現身。

團體賽表演無懈可擊，領獎卻要等一等。（Getty Images）

多家美國媒體引述消息指，15歲華麗娃被驗出對治療心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。俄羅斯教練團之一，著名教練塔拉索娃（Tatiana Tarasova）強調傳聞不實，所有運動員皆為清白。

華麗娃年僅15歲，成為奪金大熱。（Getty Images）

該藥物由於有助增強耐力，及增加血液流動效率，被世界反禁藥組織列為禁制藥物。該次藥檢樣本，來自華麗娃於去年12月在俄羅斯提供。中國泳手孫楊在2014年曾因驗出該種藥物，被停賽3個月。而俄國一名有舵雪橇代表，在四年前平昌冬奧亦因驗出含有此物質而被取消資格。

華麗娃被指藥檢驗出被禁用的心臟藥。（Getty Images）

華麗娃在去年冒起，迅速成為今屆冬奧個人賽大熱門。在今次團體賽，她兩度完成四周跳，為女子運動員史上首人，為俄羅斯輕鬆奪金。日本媒體以「絕望」形容她，意思是她令對手絕望，可見其大熱地位。此外，若俄羅斯被取消資格，美、日預料將得以遞補，第4名的加拿大亦將升上第3，奪得銅牌。