北京冬奧｜羽生結弦後繼有人　鍵山優真帶着可愛飛舞俘虜國民心

北京冬奧男子花式溜冰項目，昨展開短節目。衛冕的日本兩屆奧運冠軍羽生結弦「出閘脫腳」，三連霸前景看淡。

事先張揚的大絕未有出現，冰王子的鋒芒被師弟蓋過。日本國民賽後為之尖叫歡呼的，是初戰大舞台一鳴驚人的18歲小師弟鍵山優真。除了因為他跳得，亦因為「睇得」。動與靜，皆「萌倒」日本網民。



預期是羽生領銜日本軍，大戰美國三屆世界冠軍陳巍，結果是首戰奧運的鍵山優真，先勝兩位師兄一仗。短節目選取加拿大流行歌手Michael Bublé《When You're Smiling》，隨着輕快曲風，帶着笑容起舞。

飛翔吧！（Getty Images）

打頭陣的後內四周跳（Quad Salchow）及後外點冰四周跳（Quad Toeloop），以及難度高的三周半跳（Triple Axel），都穩穩完成。

所有跳躍動作都好好完成，處子戰奧運，令人讚歎。（Getty Images）

1.6米身軀，笑到最後。完成整套動作後，鍵山優真張開雙臂向觀眾致謝，繼而雙臂交替高舉喝采，還有走出場區前一再「彈彈吓」向日本隊友致意。相當滿意的樣子，笑容帶着一點稚氣，令人留下美好印象。未料坐着等候成績，更萌倒網民。

年輕真好。（Getty Images）

鍵山優真與父親兼教練，前奧運代表鍵山正和一起等待結果。分數未到，兩父子已經笑到眼睛瞇成一線。得知獲108.12分，較個人最佳多出逾7分兼升上榜首，鍵山優真合成拳頭的雙掌立即打開，不斷拍掌又跟父親相擁，繼續難掩興奮，揚起手臂慶祝。

整套動作穩穩完成，鍵山優真不斷振臂歡呼。（Getty Images）

兒子興奮莫名，父親老懷安慰，直擊日本觀眾心坎，紛紛大讚鍵山優真「可愛」，「完成後跳返去、坐喺度祈求高分，好鬼可愛」、「彈吓彈吓咁慶祝，睇得出佢開心，後生真係好」、「個樣好似BB仔，4周跳好似小動物飛起咁」、「最好嘅仔，做咗最孝順嘅事」。

鍵山等待分數的動態，令不少日本人「入坑」。（Getty Images）

「溜出自己一套動作，短節目一路都表現一般，今天盡力而為，感覺最好了」，鍵山優真賽後說「參加奧運很快樂」。他的一套動作，技術與完成度俱備，其中完成分甚至較羽生高出些許，最終落後陳巍5.85分，排第2。

鍵山優真身高1.6米，體型纖巧。（Getty Images）

娃娃臉散發出滿滿自信，毫不似初登大舞台的年輕選手。去年出戰世界賽前，羽生提示後輩要成為強手，必須具備兩項條件，不服輸性格和氣勢。帶着「錦囊」，鍵山優真沒有令大前輩失望。轉戰成人組第2季，已展示接班能力，今屆奧運已為日本奪得團體賽銅牌。

日前的花式溜冰團體賽，鍵山優真出戰男子自由滑，為日本奪得銅牌。（Getty Images）

鍵山優真受父親薰陶，5歲開始學習花式溜冰。2020年正式轉戰成人組，去年世界賽已嶄露頭角，擊敗羽生和宇野昌磨，僅屈居陳巍之後得亞軍。明天舉行的自由滑，除了看羽生完成4周半跳創歷史，也要看鍵山優真能否報卻世錦賽之仇，反勝陳巍。

北京冬奧花式溜冰戰報：