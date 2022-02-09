北京冬奧｜羽生結弦卡洞失手　狂粉鎖定一鑽洞選手發死亡威脅

日本「冰王子」羽生結弦昨日（8日）在北京冬奧男子花式溜冰短節目登場，卻因卡到冰場的洞無法完成四周跳動作，出現失誤只能跌到第8名，達成三連霸現暗湧。俄羅斯媒體稱，俄選手被懷疑是在冰場鑽了洞的人，遭羽生的瘋狂粉絲下死亡威脅。



力爭冬奧三連霸的羽生結弦，在短節目中首次嘗試四周跳（Quad Salchow）就出現要命失誤，未能完成動作，最後只獲得95.15分，在29名選手中暫居第8，三連霸之路烏雲罩頂。

萬眾矚目的「冰王子」羽生結弦在短節目首個動作便失手。（Getty Images）

羽生結弦三度參加冬奧，首次未能在短節目取得第一名。他在賽後受訪時曾表示「感覺踩到了一個洞」，因卡到腳而無法完整的騰空跳起而失誤。

羽生結弦短節目中一次後內四周跳（quad Salchow）嚴重失手，變成只得一周。（Getty Images）

羽生的狂熱粉絲為偶像感到可惜，據俄媒《Sport Express》報道指出，羽生因冰場有洞導致失誤，狂粉都在網上討論並找出是誰在冰場上鑽洞，並鎖定在羽生前一名出場的俄羅斯奧委（ROC）18歲選手Andrei Mozalev。

據悉，短節目賽事結束後，Andrei Mozalev的社交媒體湧入大量批評，甚至威脅要殺了他，日媒《日刊體育》也引述了此消息。

羽生結弦的狂熱粉絲鎖定ROC選手是在冰上鑽洞者。（Getty Images）

此外，據悉原定8日舉行的花式溜冰團體賽頒獎禮，突然取消正是因為國際奧委會（IOC）新聞組正在與國際滑聯（ISU）進行法律討論，指俄羅斯在團體賽取得金牌後受到威脅。