邵珮詩(Veronica)今日(12/2)與余德丞、邵初等主持無綫(TVB)J2《2022北京冬季奧運會 黃金直擊》直播,而她亦有在社交網站出Post提醒網友睇電視:「What was I thinking, Olympics or McDonald's french fries? ice dance starting tonight on J2 at 7pm see u soon!(我諗緊咩呢?奧運定係麥當勞薯條呢?今晚7點J2播冰舞賽事,到時見)」而她亦在帖文中大曬多張童年時學溜冰的照片,非常可愛。

點擊下圖觀看上述圖片,以及邵珮詩精選靚相:

