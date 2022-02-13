北京冬奧｜烏克蘭選手場內舉反戰標語　國際奧委會表示不會處分

在烏克蘭與俄羅斯邊境局勢日益緊張的情況下，一名烏克蘭選手周六（12日）在北京冬奧男子鋼架雪車比賽後，展示反戰標語，國際奧委會（IOC）表示，不會引用奧林匹克約章予以處罰。
烏克蘭選手Vladyslav Heraskevych在賽後，趁機用英語對直播鏡頭舉起「NO WAR IN UKRAINE」（烏克蘭不要戰爭）標語表態。
他坦言早在出征冬奧前已有此計劃，今次征途是為和平而戰，他解釋標語背後原意，「與所有普通人一樣，我不想戰爭發生，希望自己的國家能夠和平、世界和平。這就是我的立場，因此我要為和平而戰」。
奧林匹克約章規定禁止運動員作政治宣傳，他的舉動可能會受到國際奧委會（IOC）處分，據《ESPN》報道，奧委會發言人表示，Vladyslav Heraskevych不會受到處分，指「這是宣揚和平」。
該選手在戰畢4輪賽事後，在25名選手中名列第18名。
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