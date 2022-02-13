北京冬奧｜高亭宇速滑奪金　破42年旗手無金魔咒　蘇炳添發文祝賀

2018平昌冬奧，中國選手高亭宇在速度滑冰男子500米奪銅，成為中國第一人。4年後，高亭宇在主場再度創歷史，贏得這項目的金牌，並打破奧運紀錄，亦是中國今屆第4金。

高亭宇寫下中國速滑新一頁，賽後心情非常激動，連「中國飛人」蘇炳添亦發文祝賀。



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北京冬奧速度滑冰男子500米決賽，中國選手高亭宇以34.32秒衝線，以破奧運紀錄的時間力壓韓國選手奪金，亦是中國男子速滑的首面金牌。

高亭宇成為中國第一人，為中國速滑創下歷史，中國「百米飛人」蘇炳添亦發文祝賀對方：「恭喜高亭宇在速度滑冰男子500米項目打破奧運紀錄摘金，讓世界見證中國的速度！」

高亭宇希望這面金牌令男子速滑發展更加好。（Getty Images）

高亭宇為中國速滑出一分力，心情激動，希望這面金牌可以令男子速滑的發展愈來愈好，「這面是中國男子速滑第一金，希望為大家開個好頭，畢竟這個項目相比之下依然薄弱，要繼續努力」。

在主場出戰，對高亭宇有幫助，事關他有輕傷在身，因為主場關係，他堅持下去，「我昨天（周五）腿部有點拉傷，今日只發揮8﹑9成，身體狀況並不是最好，不過心態在最佳狀態，始於在主場出戰，都要撐下去」。為了專心出賽，高亭宇更刪除手機中的通訊軟件。

高亭宇有輕傷在身，依然以打破奧運紀錄奪金。（Getty Images）

過往42年的冬奧，所有持旗手皆未能奪金，今屆開幕禮擔任旗手的高亭宇，如今打破了這魔咒，他豪言根本沒有什麼魔咒，他就是要領中國旗開得勝。

高亭宇打破42年持旗手沒有金牌的魔咒。（Getty Images）

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