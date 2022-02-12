北京冬奧｜「76歲」美國組合高齡摘金　老將4戰奧運終以笑容作結

「我40歲呀，機會無多...」美國單板滑雪老將班姆格拿，早前在男子障礙追逐賽出局後，流着淚如此說道。
班姆格拿兩日後夥拍另一老將﹑36歲的積及比莉絲出戰單板滑雪障礙追逐混合團體賽，這一對合共76歲的組合，最終力壓意大利及加拿大組合，奪金而回，班姆格拿如願贏得奧運金牌，同時成史上最年長的單板滑金牌得主。
班姆格拿（Nick Baumgartner）今次已經是第4次出戰冬奧，頭三次皆空手而回，如今以40歲高齡再戰奧運，早前卻在男子障礙追逐賽半準決賽出局，失望之情寫在臉上，更加流下男兒淚。
「我為了今屆奧運付出很多，卻因為一個小小的犯錯而落敗。我今年已經40歲了，沒有太多機會了，我令支持我的人失望了，這個感覺糟透。」
機會豈止得一次，班姆格拿今日（12日）夥拍積及比莉絲（Lindsey Jacobellis）出戰障礙追逐混合團體賽（Mixed Team Snowboard Cross），二人過關斬將，殺入決賽，結果以0.2秒之差力壓意大利奪金，如今終可破涕為笑。
班姆格拿以40歲57日之齡，成為單板滑雪史上最年長的金牌得主，拍檔積及比莉絲以36歲177日之齡，成為第二年長的運動員，亦是今屆個人第2面金牌，她曾在16年前的都靈冬奧失落金牌，如今卻兩日內奪兩金。
這對金牌組合的年齡合計是76歲，班姆格拿賽後直言，自己就是「有心唔怕遲」的最佳例子：「你有想做的事情，想做就做，在生命中永遠都不會遲，若果太早放棄只會令自己後悔，與年齡無關，我們這個年紀也能贏金牌，就是最好的證明。」
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