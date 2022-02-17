北京冬奧｜穿Prada的滑雪銀牌被逼遮贊助　一支簽名筆毀掉比賽

美國滑雪選手馬莉諾（Julia Marino）日前在北京冬奧女子單板滑雪坡面障礙技巧奪得銀牌，未料國際奧委會（IOC）一個要求使她大失預算，更乾脆棄戰另一項目。



馬莉諾以印有贊助商Prada標誌的滑雪板參賽。（Getty Images）

24歲的馬莉諾，去年11月在Instagram宣布獲得國際服裝品牌Prada贊助，「跟Prada這樣的品牌合作，是我從未想像過的事！」今次出戰冬奧，她的頭盔及滑雪板底部亦印有Prada的標誌，由於Prada不屬於國際奧委會的贊助商之一，2月6日她出戰坡面障礙技巧時，已要將頭盔上的標記遮起，但滑雪板則獲批准繼續使用，她終取得銀牌而回。

馬莉諾的銀牌是個人首面奧運獎牌、更是美國在這項目的史上第一牌，未料相隔不足一周，她竟從天堂掉落地獄。

馬莉諾奪得美國在單板滑雪坡面障礙技巧的首面奧運獎牌。（Getty Images）

奪牌後，IOC突然指出其滑雪板上的贊助商標記違例，要求她將標記遮起，否則將取消其參賽資格，雖然美國奧委會一度抗辯，指馬莉諾跟其他用上Roxy及Burton等品牌滑雪板的選手並無二致，惟不得要領。

馬莉諾終以顏料遮住標記，但她在2月14日她在練習時摔倒受傷，弄傷尾骨，矛頭即指向IOC，指是IOC要求她以顏料覆蓋板底，終釀成意外。

馬莉諾在坡面障礙技巧奪牌的滑雪板，其後竟遭指控違例。（美聯社攝）

馬莉諾最終退出了大跳台項目，並一度在Instagram道：「回應大家的疑問吧，IOC在大跳台比賽的前一晚告訴我，即使他們在坡面障礙技巧賽時，已審核、批准我使用這塊板，但不會讓我在大跳台中使用，否則我會被取消資格。」她續道：「IOC確實要求我用簽名筆將Prada的標記遮起來。」

她繼續解釋在雪板上塗上顏料的影響：「想告訴不明白這有什麼影響的人們，滑雪板的底部對於速度有關鍵影響，除了本身的蠟質層，板上不應有任何其他物料，用簽名筆在上面寫字，已經毀了滑雪板的作用。」

馬莉諾去年高興地宣布獲Prada贊助，未料最終因贊助商標記，有個不完美結局。（Instagram）

她指出，在板上塗上簽名筆後，自己失去了起跳速度，為安全計而退賽，「滑雪板變得很不穩定，試了幾次，還是沒有速度，而且這件事令我身心俱疲。坡面障礙技巧是我的主項，拿到銀牌已經夠開心了，所以我決定不冒進一步受傷的險去繼續比賽，當然，IOC不會覺得安全是首要考慮。」不過這帖文現在已消失。