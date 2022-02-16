北京冬奧｜荷蘭女將化悲傷為力量　破紀錄奪金背後有洋蔥

「我知道今天Lara在天上驕傲地看着我們。」
荷蘭隊日前在女子3000米短道速滑接力破紀錄奪金，4名選手在賽後一起舉起手指向天上，緬懷兩年前病逝的隊友Lara van Ruijven。
荷蘭隊在上屆平昌奧運奪下此項目銅牌，Lara就是其中一員，她隨後在2019年索菲亞世錦賽500米勇奪金牌，是首位荷蘭女將贏得世錦賽短道速滑金牌。「我的夢想實現了，實在太難以置信，我都要哭了。」
未料，她在一年後卻因突發性免疫疾病離世。
🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇
突如其來的悲報帶給荷蘭隊不小衝擊，在Ruijven理應是北京冬奧正選陣容，4名隊友化悲傷為力量，由個人賽1000米金牌Suzanne Schulting領銜，最終以4分03.409秒衝過終點，助荷蘭以刷新奧運紀錄之姿，擊敗韓國與中國奪得金牌。
「取得奧運金牌真的很重要，我以大家為榮。」Schulting感觸續說：「我知道今天Lara在天上驕傲地看着我們。她在我們心中有一個特別的位置，（奪金）這也是她的夢想。」
昔日戰友不在了，卻未曾離開。
4人在奪金後抱着一團難掩興奮，同時不忘把手舉起指向天，懷緬天上的隊友。
「Lara還是我們的一份子，她永存我們心底，她是我們如此享受溜冰，站在這裏的原因。」金牌成員之一的Yara van Kerkhof說。
她感性地續說：「我請Lara給我力量，我不知道是不是這股力量幫了我們，但感覺她真的與我們同在。」
北京冬奧｜雙人雪車英國隊高速炒車 翻側衝過終點場面驚心動魄北京冬奧｜華麗娃禁藥風波首名晉級自由滑 壓力爆煲淚灑賽場北京冬奧｜日本速滑女團追逐帶到最後直路 殿後隊員失控由金變銀北京冬奧｜華麗娃辯解藥檢陽性原因曝光 或源自與祖父共用水杯冬季奧運︱高山滑雪恐怖意外 法國選手高速失控尖叫倒地直播暫停北京冬奧｜蘇翊鳴未出必殺技已奪金 獎牌追平青梅竹馬好友谷愛凌北京冬奧｜羽生結弦中國擁躉無數 日媒揭與中國國旗有關北京冬奧︱中國獲12面獎牌創歷屆新高 蘇翊鳴奪第6金同創紀錄北京冬奧｜「向中國人道歉」留言湧現 內地網民被揭假扮韓國人北京冬奧｜華麗娃首度回應禁藥爭議 正經歷和克服艱難時期北京冬奧｜華麗娃涉禁藥獲准出賽 美國百變飛人怒轟種族歧視北京冬奧︱谷愛凌坡面技巧賽摘銀 頭兩跳失手再顯強大心理質素羽生結弦開記者會群情洶湧 一條最關注問題他也沒答案｜北京冬奧北京冬奧｜華麗娃獲准繼續鬥個人賽 「停賽將造成無法彌補傷害」北京冬奧︱谷愛凌國籍爭議 奧委會突改介紹 胡錫進倡要預留空間北京冬奧｜冰壺場上的熟悉臉孔 保達斯線上相認「失散兄弟」