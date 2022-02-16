北京冬奧｜荷蘭女將化悲傷為力量　破紀錄奪金背後有洋蔥

「我知道今天Lara在天上驕傲地看着我們。」

荷蘭隊日前在女子3000米短道速滑接力破紀錄奪金，4名選手在賽後一起舉起手指向天上，緬懷兩年前病逝的隊友Lara van Ruijven。



荷蘭隊在上屆平昌奧運奪下此項目銅牌，Lara就是其中一員，她隨後在2019年索菲亞世錦賽500米勇奪金牌，是首位荷蘭女將贏得世錦賽短道速滑金牌。「我的夢想實現了，實在太難以置信，我都要哭了。」



未料，她在一年後卻因突發性免疫疾病離世。

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2020年2月，Lara van Ruijven（右一）與隊友奪得3000米接力金牌，卻在同年7月不幸因病離世。（Getty Images）

突如其來的悲報帶給荷蘭隊不小衝擊，在Ruijven理應是北京冬奧正選陣容，4名隊友化悲傷為力量，由個人賽1000米金牌Suzanne Schulting領銜，最終以4分03.409秒衝過終點，助荷蘭以刷新奧運紀錄之姿，擊敗韓國與中國奪得金牌。

荷蘭隊合力破奧運紀錄奪金，興奮慶祝。（Getty Images）

「取得奧運金牌真的很重要，我以大家為榮。」Schulting感觸續說：「我知道今天Lara在天上驕傲地看着我們。她在我們心中有一個特別的位置，（奪金）這也是她的夢想。」

「Lara還是我們的一份子，永存我們心底」，荷蘭的金牌團隊成員說。（Getty Images）

昔日戰友不在了，卻未曾離開。

4人在奪金後抱着一團難掩興奮，同時不忘把手舉起指向天，懷緬天上的隊友。

「Lara還是我們的一份子，她永存我們心底，她是我們如此享受溜冰，站在這裏的原因。」金牌成員之一的Yara van Kerkhof說。



她感性地續說：「我請Lara給我力量，我不知道是不是這股力量幫了我們，但感覺她真的與我們同在。」