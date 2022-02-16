北京冬奧｜香港運動員全數完賽　團長：政府將在白石建滑冰場

金和曉、朱定文和翁厚全3位北京冬奧的香港代表，已完成所有賽事。
香港代表團團長郭志樑博士透露，政府計劃在白石興建滑冰場。
今屆冬奧香港有3位滑動員參賽，是史上最大型的代表團，也是第一次有滑雪及滑冰項目運動員同時取得資格。當中朱定文在短道速滑男子500米賽以第24名完賽，金和曉在高山滑雪女子迴轉賽，僅僅未能完賽；翁厚全在高山滑雪男子迴轉賽及大迴轉賽，均未能完成。3人均會暫時留在外地，參與比賽或訓練營。
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香港代表團團長郭志樑指，3位選手仍然年輕，「他們還有很多進步的空間，經過今次參與冬季奧運，我相信對他們日後的成長，會有正面的影響。」他又指，據了解，政府將會在白石體育園，興建符合國際賽事要求的溜冰場，「在不久的將來，一定可以令滑冰項目，包括短道速滑在香港更有效地發展。」
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