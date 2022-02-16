北京冬奧︱俄女將奪金被指出千　諷外媒嗅覺發達：何不檢查我內褲

15歲俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃（Kamila Valieva）傳出禁藥醜聞，牽連不少俄國運動員備受質疑。

俄羅斯奧委會贏得女子越野滑雪接力金牌後，被外國傳媒質疑使用違禁物，其中一名成員忍不住反擊。



北京冬奧女子越野滑雪4X5公里接力賽，俄羅斯奧委會以53分41秒完成賽事，分別以約18及20秒之差，力壓德國跟瑞典贏得金牌。

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俄羅斯奧委會運動員贏得女子越野接力賽金牌。（Getty Images）

不過，賽後瑞典報章《Expressen》有記者以「為何我們有可能被騙了（Why does it feel like we may have been cheated?）」為題發表評論。

文中質疑俄羅斯運動員擁有更好的滑雪板，原因是板底塗上了一種已被官方禁用的含氟蠟——C8潤滑劑（C8-fluorine），更表示據指官方在比賽未有檢查參賽選手的滑雪板。

瑞典報章《Expressen》有記者質疑俄羅斯運動員使用違禁物。（IG@stepanova_nika01）

其中一位金牌得主、俄國接力隊成員施達潘諾娃（Veronika Stepanova）隨即在個人Instagram帳號反擊，她把報道截了圖，並配以一張自己的性感照片，暗諷對方。

「瑞典記者的嗅覺非常發達，他從很遠、很遠的地方，就聞到我滑雪板上的C8，即使它根本不在那裏。」

施達潘諾娃（Veronika Stepanova）在IG反擊對方，出盡全力開火。（美聯社）

她更反建議對方，何不要求檢查自己的內衣褲，「以免我把摩打藏在那裏，就像你知道的一樣。然後不妨用《Karlsson on the Roof》當標題，相信報道的點閱率肯定會更好。」

施達潘諾娃提到的標題，是一本瑞典有名的童話故事，講述主角背上擁有電動螺旋槳，讓他能自由飛行。可見她認為對方的質疑，就如懷疑她擁有超能力一樣十分無理。