北京冬奧︱俄女將奪金被指出千　諷外媒嗅覺發達：何不檢查我內褲

15歲俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃(Kamila Valieva)傳出禁藥醜聞,牽連不少俄國運動員備受質疑。

俄羅斯奧委會贏得女子越野滑雪接力金牌後,被外國傳媒質疑使用違禁物,其中一名成員忍不住反擊。



北京冬奧女子越野滑雪4X5公里接力賽,俄羅斯奧委會以53分41秒完成賽事,分別以約18及20秒之差,力壓德國跟瑞典贏得金牌。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

俄羅斯奧委會運動員贏得女子越野接力賽金牌。(Getty Images)

不過,賽後瑞典報章《Expressen》有記者以「為何我們有可能被騙了(Why does it feel like we may have been cheated?)」為題發表評論。

文中質疑俄羅斯運動員擁有更好的滑雪板,原因是板底塗上了一種已被官方禁用的含氟蠟——C8潤滑劑(C8-fluorine),更表示據指官方在比賽未有檢查參賽選手的滑雪板。

瑞典報章《Expressen》有記者質疑俄羅斯運動員使用違禁物。(IG@stepanova_nika01)

其中一位金牌得主、俄國接力隊成員施達潘諾娃(Veronika Stepanova)隨即在個人Instagram帳號反擊,她把報道截了圖,並配以一張自己的性感照片,暗諷對方。

「瑞典記者的嗅覺非常發達,他從很遠、很遠的地方,就聞到我滑雪板上的C8,即使它根本不在那裏。」

施達潘諾娃(Veronika Stepanova)在IG反擊對方,出盡全力開火。(美聯社)

她更反建議對方,何不要求檢查自己的內衣褲,「以免我把摩打藏在那裏,就像你知道的一樣。然後不妨用《Karlsson on the Roof》當標題,相信報道的點閱率肯定會更好。」

施達潘諾娃提到的標題,是一本瑞典有名的童話故事,講述主角背上擁有電動螺旋槳,讓他能自由飛行。可見她認為對方的質疑,就如懷疑她擁有超能力一樣十分無理。