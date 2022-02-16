北京冬奧︱金牌得主苦等最後一名衝線　相擁送鼓勵背後原因超暖心

北京冬奧上演窩心一幕，芬蘭運動員奪金後仍留在終點等待所有參賽者衝線，並向最後一名的選手送上鼓勵，盡顯奧運精神。



北京冬奧日前舉行15公里越野滑雪賽，芬蘭滑雪運動員尼斯卡寧（Iivo Niskanen）以37分54秒贏得金牌。

他衝線雖後已筋疲力盡、立即累得躺在雪上，但站起身後並未有即時離開、返回室內休息，反而留在終點，親眼看着所有94位參賽者完成賽事。

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尼斯卡寧衝線時十分激動。（Getty Images）

比賽最後一名的哥倫比亞運動員昆坦拿（Carlos Andres Quintana），花了55分41秒才衝線，較尼斯卡寧慢了近20分鐘。

不過尼斯卡寧十分有耐性，他在昆坦拿完賽後上前打招呼，並搭着膊頭鼓勵對方「做得好」，也送上擁抱。此舉動獲得外國媒體一致讚好，連奧運會官方社交帳號亦有分享，形容這感人時刻盡展奧運精神。

尼斯卡寧上前向最後一名的運動員送上鼓勵。（美聯社）

尼斯卡寧跟昆坦拿相擁，場面感人。（Getty Images）

這是尼斯卡寧個人第三面冬奧獎牌，他來自芬蘭著名滑雪世家，姐姐卡爾度（Kerttu Niskanen）也在本屆冬奧拿下女子越野滑雪銀牌。

尼斯卡寧及後受訪，解釋自己這樣做的原因，「我認為選手應該互相尊重。他們每個人都是歷經千辛萬苦，才能參加奧運，越過終點線對大家來說都意義重大。我們必須要在奧運這種場合向彼此致敬，尤其是有些運動員是來自預算相對比較不足的國家。」

尼斯卡寧來自滑雪世家，他認為運動員應互相尊重。（Getty Images）

尼斯卡寧的溫暖舉動「融化」了昆坦拿，他所代表的哥倫比亞今屆只有3名運動員參賽，而他更是開幕禮持旗手。原本專攻三項鐵人的昆坦拿，苦練多年仍無法獲得夏季奧運資格，結果在3年前改練越野滑雪，終一踏奧運舞台，卻已年屆36歲。

他表示得到鼓勵後，有了再拚下一屆冬奧的勇氣，「今次狀態不佳，從一開始就感覺身體不舒服。不過很感謝尼斯卡寧的鼓勵，那是很棒的時刻，他特別過來祝賀我完成了，我感覺有拿到一個安慰獎。」