北京冬奧｜港將翁厚全迴轉賽失手難掩失望　「我好想好想滑落嚟」

17歲的香港高山滑雪代表翁厚全，在今早的男子迴轉賽首輪未能完成，無法躋身次輪。對於在大迴轉及迴轉兩項比賽都未能完成，他難掩失望，賽後表示很想滑下來，可以慶祝。他希望在之後的亞錦賽有好表現，努力完賽，增加自己的信心。



翁厚全日前在高山滑雪男子大迴轉賽首輪，在天氣惡劣下未能完成，到今早（16日）出戰今屆個人第二項賽事迴轉賽。他起步也不是太順利，不斷努力調整路線補救，但到中後段無以為繼，最終都錯過旗門，未能完成賽事。

翁厚全今早出戰迴轉賽，可惜未能完成。（美聯社）

大迴轉賽報道：北京冬奧｜港將翁厚全惡劣天氣下未能完賽：場地跟平日分別很大

首次參加冬奧的翁厚全在接受電視台訪問時難掩失望，他表示自己更努力地戰鬥，但最後也失手。他說：「我好想好想滑落嚟，可以完成，可以慶祝下，但今日又未能完成。」

翁厚全出戰大迴轉及迴轉皆未能完賽。（港協暨奧委會）

他坦言今次滑得不太好，他說：「其實我滑嗰時唔係好順暢，好多旗門我嘅時機都係遲咗，要補救好多次。」他表示在冬奧獲益良多，希望未來的心理質素會變得更強。

年僅17歲的香港冬奧代表翁厚全。（公關提供）

翁厚全多謝家人的支持，表示會在亞錦賽爭取更好的成績，目標先希望完成比賽，增強信心。他說：「新嘅目標會係完賽，呢個賽季好多次未能完成，我嘅信心係跌咗，我要完成到多啲比賽，增加返我嘅信心。」

今屆冬奧的3位港隊代表翁厚全、金和曉及朱定文已經完成所有比賽。