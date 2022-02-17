歐聯｜利物浦小將意外正選登場破紀錄　名宿盛讚非池中物

歐聯16強首回合，利物浦作客國際米蘭，正選陣容出現小將哈維艾利洛的名字，成為紅軍歐聯史上最年輕的正選球員。在如此重要大戰亦獲委重任，可見主帥高普對這名18歲小將十分有信心，名宿加歷查直言他有力成為沙拿的接班人。



利物浦在歐聯16強首回合作客聖西路，全場中目標攻門只得兩次，卻全數轉化為入球，法明奴及沙拿末段8分鐘各建一功，利物浦作客以兩球淨勝國際米蘭。

利物浦領隊高普今仗排出4-3-3陣式，隊長佐敦軒達臣及拿比基達先列後備，出人意表地由小將哈維艾利洛（Harvey Elliott）擔任正選，並以18歲318日之齡成為利物浦歐聯史上最年輕正選的球員，艾利洛下半場中段退下火線。

被高普委以重任，艾利洛在歐聯16強正選登場。（美聯社）

上年9月足踝重創，僅5個月極速復出，早前獲得紅軍生涯的處子入球，加上今仗被高普委以重任，這名小將在紅軍的未來似乎是一片光明。艾利洛突然正選上陣，殺國米方面一個措手不及，主帥恩沙基賽前也叮囑波素域，「小心佢出嚟專門Mark住你」。

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在歐聯淘汰賽這種重要賽事，高普依然派艾利洛上陣，可見他對這名小將相當有信心。利物浦名宿加歷查看好艾利洛成為未來主力，盛讚他非池中物，「艾利洛是個特別的球員，就像以往的奧雲﹑科拿﹑史達寧。他只是18歲，他的發展有不同的可能性，必定成為未來主力。沙拿即將踏入30歲，就算他不與球隊續約，或許艾利洛就是取代他的最佳人選，就算他們不是完全相同類型的球員。」

縱然艾利洛今仗僅戰59分鐘，依然看得出高普對他的重視。（Getty Images）

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