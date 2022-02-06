英足總盃︱利物浦新兵首戰即有料到　艾利洛復出入波3：1卡迪夫城

英格蘭足總盃第四圈利物浦主場迎戰英冠球隊卡迪夫城，一對射手沙拿、文尼仍在出戰非洲國家盃之下，前線由法明奴夥拍迪奧高祖達和南野拓實攻堅。

新加盟的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）先列後備，他在58分鐘後備上陣即「有貨交」，重傷多時的小將艾利洛亦感動後備復出入波，紅軍以3：1擊敗卡迪夫城晉級。



日本前鋒南野拓實獲派正選上陣。（Getty Images）

英格蘭足總盃向來是爆冷溫床，曼聯早前便在領先的情況下，終被英冠的米杜士堡踢出局。利物浦領隊高普亦不敢怠慢，排出強陣應戰。

利物浦正選陣容（4-3-３）

門將：基利靴

後衛：森美卡斯、雲迪積克、干拿迪、阿歷山大阿諾特

中場：居迪斯鍾斯、拿比基達、軒達臣

前鋒：祖達、法明奴、南野拓實



新加盟的戴亞斯先列後備。（Getty Images）

這場盃賽仍由二號門將基利靴把關，森美卡斯取代羅拔臣任左閘。至於早前出戰非洲國家盃並已歸隊的中場拿比基達，復出正選上陣。

上半場紅軍在控球和射門均佔盡上風，控球率高達82%，射門多達11次，卻只得1次中框，半場只能與卡迪夫城踢成0：0。

祖達頭槌為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

下半場開賽不久，利物浦即憑一次死球得手。阿歷山大阿諾特開出精準罰球，伏兵門前的祖達頭槌破網，53分鐘為利物浦先開紀錄。

58分鐘，利迷最期待的畫面一次過出現——新兵路爾斯戴亞斯後備入替鍾斯，重傷多時的小將哈維艾利洛感動復出，取代拿比基達。大家都好奇豪門齊搶的戴亞斯表現如何，他上陣10分鐘即「有貨交」，他趁卡迪夫城守將不察搶走皮球，在左路底線傳個靚波回中路，後上的南野拓實起腳入網，68分鐘利物浦領先至2：0。即使祖達在南野起腳前輕輕觸碰皮球，令助攻計算在他身上，無損戴亞斯左路帶來的威脅力。

南野拓實為利物浦射成2：0。（Getty Images）

戰至76分鐘，小將艾利洛接應後備入替的羅拔臣傳中後起腳，一記漂亮入球祝賀自己復出上陣。80分鐘高韋爾（Rubin Colwill）的入球為卡迪夫城追近至1：3，利物浦維持此比數至完場，順利晉級下一圈。