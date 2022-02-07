利物浦小將建功　父親小動作觸動人心　奇蹟康復全靠他︱英足總盃

利物浦於英格蘭足總盃第四圈以3：1擊敗英冠球隊卡迪夫城晉級，焦點落在小將哈維艾利洛身上。
這位18歲小將自上年9月腳踝重創，一度以為會提早收咧，最終奇蹟地只花5個月便復出，更攻入處子球，令看台的父親激動落淚，場面感人。
艾利洛今戰後備上陣，僅用了18分鐘就有斬穫。他接應羅拔臣傳中後起腳，於禁區內一控一抽建功，取得他職業生涯為紅軍射入的第一球。
他賽後表示，難以用言語形容當下感受，但其積極態度相信會贏得紅軍球迷歡心。「很高興今天能在長時間缺陣後，在球迷面前完成這件事，但不論入球或助攻，這就是我在球隊的工作，我希望能一直這樣做下去。」
艾利洛父親在看台見證歷史時刻，為愛兒感到自豪：（按圗放大）
艾利洛又深信，這份回憶會令自己及家人十分難忘。有紅軍球迷就用手機拍攝到，艾利洛的爸爸在愛兒入球後相當激動，為兒子感到自豪的他站在看台上掩面落流，又攤開雙手歡呼，並向艾利洛送上飛吻，就連旁邊的工作人員也深受感動，拍拍其膊頭再送上祝福。
可是這位中場直言，除了要多謝家人、朋友、隊友及球迷的支持之外，仍要感激一位特別的幕後功臣，讓他在康復過程中堅持信念。
他就是在紅軍已12個年頭的物理治療師Joe Lewis，艾利洛解釋：「他對我很重要，每天很早就來照顧我，一直工作到夜晚也不願走，他是我最強的後盾。我現在回來了，希望把這一切不好的事拋諸腦後吧。」
What an unbelievable moment. Harvey Elliots dad seeing his boy just score in front of the kop! A life long Liverpool fan ❤️ I’m in tears 😭 👏🏼👏🏼👏🏼 #LiverpoolFC #elliott pic.twitter.com/2El8e7v3dw— Saad Wadia (@SaadWadia_) February 6, 2022
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