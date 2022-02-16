英超｜熱刺今夏照去韓國踢表演賽　孫興慜期待看隊友反應

熱刺官方宣布今年夏天，將會到陣中球星孫興慜家鄉韓國踢兩場表演賽，繼2005、2017年後第三次造訪韓國。



由於疫情關係，歐洲各隊近年取消夏天到別國踢表演賽的行程，雖然新冠肺炎仍在世界各地肆虐，但熱刺率先宣布，今夏將遠征韓國會見球迷。英超｜熱刺主場負狼隊吞三連敗 干地提醒球迷槍口要一致對外

熱刺官方宣布將在7月到韓國踢表演賽。（官方Twitter）

熱刺官方聲明表示：「很高興宣布我們將在2022年7月到韓國踢表演賽，隨着我們逐漸擺脫新冠病毒，球隊將再次到海外與熱情的球迷見面，並體驗當地文化。」

熱刺將相隔4年再造訪韓國。（Getty Images）

熱刺的韓國球星孫興慜則表示，能夠在今夏與隊友一起回到韓國感到很開心，「對球隊大多數人來說，他們都是第一次去韓國，我等不及想看到他們看到熱情球迷時的反應，以及感受球迷擠滿球場時的氣氛。」

韓國球星孫興慜期待與隊友一起回到韓國。（Getty Images）

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