朗尼最享受拍泰維斯踢前鋒　其他人難以取代兩大特點｜英超

打比郡領隊朗尼最近接受訪問，談到球員生涯的最佳前鋒拍檔，他認為自己跟阿根廷前鋒泰維斯最夾，因為他們踢法相似，可以互相換位，當要防守時，兩人更一起化身「狂牛」逼搶。



朗尼曾跟很多前鋒合作，例如沙夏及C朗。（Getty Images）

36歲的朗尼在球員時代跟多名頂級前鋒合作，例如雲尼斯達萊、沙夏、奧雲、C朗拿度、尹佩斯，但他最喜歡與泰維斯拍檔。他說：「我很喜歡我們之間的連繫。當我們在前場拍檔時，可以很理想地互相補足對方。通常我跟沙夏、雲尼斯達萊或尹佩斯拍檔時，他們都是踢9號位，而我就負責10號位。」

朗尼透露，他跟尹佩斯合作時，對方通常踢9號位，他就踢10號位。（Getty Images）

「不過，如果拍泰維斯時我們可以換位，我可以踢9號位。如果他踢9號位時，我就去踢10號。當我們失去控球時，我們就好像變成兩頭狂牛，盡力搶回控球。作為前鋒組合，他是我最享受的拍檔。」

朗尼最享受跟泰維斯合作的兩年歲月，他們可以在前線換位，防守也是同樣拼命。（Getty Images）

泰維斯在2007年以借用形式加盟曼聯兩季，與朗尼一起兩奪英超錦標，並在07/08球季贏得歐聯。不過，因為合約及擁有權問題，曼聯最終沒有買斷他，讓他在2009年離隊。泰維斯接着加盟曼聯的同市宿敵曼城，變成不少曼聯迷心目中的叛徒。

泰維斯在2009年離開曼聯，轉投同市宿敵曼城。（Getty Images）

「我幾享受跟他一起比賽，但我知道有些情況，因為他的擁有權有問題。」朗尼談到泰維斯離隊時說：「其實買泰維斯並不貴，但不知什麼原因，我們沒有買斷他。我覺得曼城花了2000萬鎊就簽到他，實在令人難以置信！當泰維斯去到那裏，你就見到他是個多麼優秀的球員。我感到十分悲痛。」