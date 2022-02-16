曼聯改寫和波劇本變「蛇頭虎尾」　一前一後兩將並列最高分｜英超

曼聯經過連續3場和波後，終於改寫和局「劇本」，英超主場贏白禮頓2：0，暫以25戰43分升上第4位。
重響勝鼓之餘，曼聯還改變了接連虎頭蛇尾的表現，變成了「蛇頭虎尾」，上半場遭白禮頓反客為主，直至換邊後C朗在52分鐘打開紀錄，加上對方的中堅李維士鄧克在54分鐘被逐，曼聯才得以佔上風，扭轉上半場的捱打劣勢。
在上半場，曼聯僅3次攻門1次中目標，而白禮頓就8射3中，控球方面也是客軍佔優。在下半場，大部分時間踢多一個的曼聯火力全開，半場有16次攻門，6次中目標，並掌握控球優勢。
不過，白禮頓尾段站穩陣腳，踢得有板有眼，完全不像10人應戰，還差點追平，積及莫達遠射中楣，韋碧克頭槌攻門未能命中。踢多一個還感覺危危乎的曼聯，直至補時才鬆一口氣，靠保羅普巴的機警加上般奴費南迪斯的冷靜，快開罰球配上快攻，才攻入鎖定勝局的第二球。
【英國《曼徹斯特晚報》的曼聯球員評分】
+6
英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員評分，一前一後並列最高的8分，如無門將迪基亞高接低擋，曼聯早就落後；如無C朗換邊後把握機會，也不知曼聯何時破僵局。至於最低分的球員是4分的防中費特洛迪古斯，他在中場進退失據，被後備上陣的普巴完全比下去。
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