英超｜曼聯變被逼和專家連續3場被追平　蘭歷克憂眾將信心低落

英超球隊曼聯各項賽事近3場，全部半場領先1球下被逼和。
看守領隊蘭歷克坦言麾下連場未能取勝，信心大受影響，必須盡快「搞搞佢」。體能可以練，心靈要靠潛移默化，蘭帥找來老拍檔泡製逐個輔導，一對一「解開你心結」。
曼聯本月初在足總盃對米杜士堡，半場領先1球下被逼和1：1，最終互射12碼被淘汰。未料接着在英超先後面對般尼及修咸頓，情况一樣。
「紅魔鬼」今晚英超主場對白禮頓，蘭歷克在賽前記者會稱，接任看守領隊後11次先開記錄，只能勝出當中一半賽事，近來情况更嚴峻。
他說：「連續3場領先1：0被逼和，影響球員的思緒。應該領先3：0、4：0，卻突然變成1：1。尤其是下半場早段被追和，更影響他們的信心。」
領先不是優勢，反而患得患失，畏首畏尾是大忌。蘭歷克表示，他經常跟同屬「紅牛」系、早前一同來投的體育心理學家蘭斯（Sascha Lense）商議，如何解決問題，同意只能聽聽球員心底話，「只能夠跟球員傾談，一對一，之後是一群球員，以至全隊。」
對於談話的內容要旨，萬變不離其宗。蘭歷克表示首要是讓球員加強進攻效率，「入第二、三球，了結球賽」，如果做不到則要緊遵賽前部署，「穩守，嚴守戰術紀律。你看我們近來下半場的失球，都是讓對手輕鬆取得」。
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