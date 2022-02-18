北京冬奧今屆第二宗藥檢「肥佬」　烏克蘭選手被驗出三種禁藥

北京冬奧再傳出禁藥醜聞，烏克蘭越野滑雪女將卡明斯卡（Valentyna Kaminska）被驗出興奮劑在內的三種禁藥，立即被禁賽。



34歲的卡明斯卡在今屆冬奧參加三項賽事並已完成，成績平平。她在女子10公里經典賽獲得第79名、在女子短距離資格賽第70，以及4x5公里接力賽第18名。過去曾經兩度參與冬奧，均沒有取得任何獎牌。

烏克蘭越野滑雪女將卡明斯卡第三屆參加冬奧。（Getty Images）

據國際檢測組織（ITA）周三（16日）發出聲明表示，卡明斯卡在10日採集的藥檢呈陽性，並檢測出同化性雄性類固醇與兩種興奮劑，三項物質都在世界反禁藥組織（WADA）禁藥清單上。

對此國際奧委會（IOC）也根據規定，對她處以臨時禁賽令處分，直到最終調查結果出爐前，都不能在北京冬奧參加任何賽事和訓練活動。

卡明斯卡被驗出興奮劑在內的三種禁藥，立即被禁賽。（Instagram）

ITA在聲明中指出，目前選手已經接到通知，卡明斯卡有權要求分析B樣本，也可以向體育仲裁法院（CAS）提出異議。卡明斯卡是繼上周伊朗高山滑雪選手Hossein Saveh-Shemshaki後，第二位在冬奧期間被驗出禁藥的運動員。

華麗娃（中）捲入禁藥風波，（Getty Images）

至於日前藥檢報告也出現問題的俄羅斯15歲花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva），則是因為樣本為去年12月期間採集，獲准繼續出賽。已在團體項目奪得金牌的她，周四在自由滑嚴重失準，失落獎牌。