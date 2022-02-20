英超︱曼聯隊長馬古尼先開紀錄　列斯聯連追2球　紅魔再入2球贏波

曼聯在雨中作客列斯聯，表現備受抨擊的隊長馬古尼，獲派正選上陣，與連迪路夫一起扼後防中路。今季長居後備的連格，聯賽首度獲正選，與辛祖和般奴費南達斯一起支援單箭頭C朗拿度。

逆境中得到看守領隊蘭歷克信任的馬古尼，為曼聯先開紀錄，可是紅魔半場領先兩球大好形勢，下半場2分鐘內被追平。幸好兩員後備兵費特和伊蘭加各入一球，4：2順利贏波。



中場普巴上半場表現十分亮眼。（Getty Images）

作客的曼聯甫開賽已反客為主，踢得主動，10分鐘普巴禁區外起腳被救出。真正具威脅埋門先在主隊列斯聯出現，22分鐘中場科梳（Adam Forshaw）禁區頂左路窄位狂抽，被迪基亞飛身撲出。

4分鐘後，曼聯有一次入球黃金機會，普巴左路殺落底線，看準門前的C朗拿度傳中。後者第一時間接應起腳，被列斯聯門將梅斯利亞及時擋出。普巴上半場持續為曼聯發動攻勢，表現相當搶眼。曼聯控球持續佔優，34分鐘，一次角球機會，般奴費南迪斯開出，馬古尼在對手力壓下頂入，曼聯領先1：0。

馬古尼為曼聯先開紀錄，激動握拳慶祝。（Getty Images）

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：梳爾、連迪路夫、馬古尼、雲比沙卡

防守中場：麥湯米尼、普巴

進攻中場：辛祖、般奴費南迪斯、連格

前鋒：C朗拿度



點圖睇：馬古尼入球和慶祝

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上半場補時3分鐘曼聯一次攻勢，中堅連迪路夫完全未獲對手阻撓下一路由後場殺上，他與隊友撞牆後繼續進襲，在危險地帶交波給辛祖，後者一記漂亮右路傳中，般奴費南迪斯門前接應頂入。列斯聯後中防相當鬆散，紅魔鬼擴大領先比數至2：0，上半場完以兩球優勢返入更衣室。

般奴費南迪斯門前接應辛祖傳中頂入，紅魔鬼上半場擴大領先比數至2：0。（Getty Images）

般奴費南迪斯、辛祖與連迪路夫合力炮製精彩入球，助曼聯上半場領先至2：0。（Getty Images）

列斯聯主帥比爾沙半場即作出兩個調動，以拉芬夏入替同為進攻中場的積夏里遜，並以前鋒祖謝赫特（Joe Gelhardt）取代中堅迪亞高洛蘭迪。上半場31分鐘他已被迫將受傷的防守中場羅賓高治調出，以守將祖尼亞費普入替。

列斯聯下半場連入兩球，拉芬夏的入球為球隊追平曼聯2：2。（Getty Images）

下半場列斯聯開始踢得較主動，53分鐘洛迪高左路傳中，皮球剛好笠死曼聯門將迪基亞後入網，列斯聯毫無預兆下追近成1：2。

僅1分鐘後，倒戈曼聯的丹尼爾占士送上助攻，拉芬夏接應他的左路地波傳中近門撞入，列斯聯兩分鐘內連入兩球，追成2：2平手。比賽掀起高潮，艾蘭路球場全場歡呼不斷，為主隊吶喊助威，比賽形勢瞬間逆轉。

列斯聯下半場初後兩分鐘內連入兩球，比賽形勢逆轉。（Getty Images）

曼聯領隊蘭歷克見勢色不對，66分鐘一次過作出兩調動，以費特入替下半場較靜的普巴，並以伊蘭加取代今仗無甚表現的連格。

他的變陣火速收效，今仗在前線相當搶眼的辛祖，再次為隊友鋪橋搭路，他今次送後備上陣不久的費特一程，後者起左腳窄位勁射破網。70分鐘比數再改寫成3：2，曼聯再度領前。

費特後備上陣僅4分鐘，便為曼聯攻入3：2一球。（Getty Images）

85分鐘，C朗拿度被調離陣，由中堅華拉尼入替。88分鐘，般奴費南迪斯交出今場第二個助攻，後備上陣的小將伊蘭加為曼聯射成4：2。般奴與辛祖一樣，每人各得2次助攻，並取得一個入球，同為曼聯全取3分的功臣。

曼聯4：2擊敗列斯聯全取3分後，26戰得46分鞏固前四位置，本周韋斯咸1：1賽和紐卡素失分，被曼聯拉開至4分距離守在第五位。